ঢাকের বাদ্য, শঙ্খনাদ, উলুধ্বনিতে দেবী দুর্গাকে আবাহন
রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে পাঁচ দিনব্যাপী দুর্গাপূজার ষষ্ঠীপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে। আজ রোববার মন্দিরের দুর্গামণ্ডপের সামনে থাকা বেলতলায় চণ্ডীপাঠ ও বিহিত পূজা হয়। ঢাকের বাদ্য, শঙ্খনাদ, উলুধ্বনি, কাঁসার ঘণ্টার মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাকে আবাহন করা হয়।
ঢাকেশ্বরী মন্দিরের অন্যতম পুরোহিত প্রণব চক্রবর্তী প্রথম আলোকে বলেন, সকাল সোয়া ৯টায় তাঁদের ষষ্ঠীপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। আজ বেলতলায় বিহিত পূজা হয়। গতকাল ছিল বোধন বা জাগরণ। আজ সন্ধ্যায় দেবীকে আমন্ত্রণ ও অধিবাস হবে। কাল অর্থাৎ সপ্তমী থেকে দেবীদর্শন শুরু হবে।
বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদের উপদেষ্টা কাজল দেবনাথ বলেন, ‘গতকাল অকালবোধন ছিল, ঘুম থেকে মাকে জাগিয়েছি। এখন বেলতলায় মাকে আবাহন করছি। মহালয়ার মাধ্যমে দেবীপক্ষ শুরু হয়েছে। সন্ধ্যায় প্রতিমা উন্মোচন হবে। এ সময় তিনি সপরিবারে পিতার গৃহে আসেন। লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতীকে নিয়ে তিনি আসেন।’
কাজল দেবনাথ বলেন, যুগে যুগে অশুভ শক্তি ছিল, তার বিনাশ করতেই দেবী আসেন। অসুর কিন্তু শুধু পেশিশক্তি, যার–তার মধ্যেই থাকে না। এটা রাষ্ট্রে, সমাজেও থাকে। মানুষের ভেতরের যে অসুর আছে, রাষ্ট্রযন্ত্রের ভেতর যে অসুর আছে, সমাজে যে অসুর আছে সেটাকে বিনাশ করতে হবে। নিজেদের প্রত্যাশার কথা উল্লেখ করে কাজল দেবনাথ বলেন, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের যে স্বপ্ন তা পূরণ হোক।
সকাল থেকেই মন্দিরে ভক্তরা আসতে শুরু করেন। কেউ কেউ অঞ্জলি দিয়েই চলে যান। আবার কেউ কেউ প্রার্থনার পর পরিবার নিয়ে সময়ও কাটান। অসুস্থতা নিয়েই স্বামীর সঙ্গে পূজা দিতে আজিমপুর থেকে এসেছেন ঈশিতা পাল। স্বামীর কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটছেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থতায় ভুগছেন। প্রতিদিন হয়তো আসা সম্ভব হবে না। তবে ষষ্ঠীতে ভিড় তুলনামূলক কম থাকে বলে সকালেই তিনি পূজা দিতে এসেছেন।
ঢাকেশ্বরী মন্দিরের মূল মণ্ডপ এখনো উন্মুক্ত হয়নি। আজ সন্ধ্যায় হবে। ভক্ত অনুরাগীরা নানা প্রান্ত থেকে এসেছেন দেবীকে আবাহন করতে। এবার দেবী এসেছেন হাতিতে চড়ে এবং ফিরবেন দোলায় চড়ে।
যে বেলতলায় ষষ্ঠীপূজা হয়েছে তা ফুল, ফলসহ নানা কিছু দিয়ে সাজানো ছিল। পূজা শেষ হওয়ার পরেও ভক্তরা এসে সেখানে পূজা দেন।
পূজা উদ্যাপন পরিষদ জানিয়েছে, এ বছর ৩৩ হাজার ৩৫৫টি মণ্ডপ ও মন্দিরে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ঢাকা মহানগরে ২৫৯টি পূজা অনুষ্ঠিত হবে।