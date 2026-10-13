ইতালির সিয়েনা অ্যাওয়ার্ডসে পিনু রহমানের দুটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

ইতালির সিয়েনা অ্যাওয়ার্ডসে পিনু রহমানের দুটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
ইতালির সিয়েনায় আয়োজিত সিয়েনা অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬-এ দুটি বিভাগে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন বাংলাদেশের আলোকচিত্রী পিনু রহমান। সৃজনশীল আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার ‘পিপল’ বিভাগে তাঁর ‘দ্য গোল্ডেন বার্ডেন’ ছবিটি সেরা নির্বাচিত হয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি পেয়েছেন প্যাঞ্জিয়া পুরস্কার। অন্যদিকে সিয়েনা আন্তর্জাতিক আলোকচিত্র পুরস্কারের প্রামাণ্যচিত্র ও আলোকচিত্র সাংবাদিকতা বিভাগে তাঁর ‘ব্যাড মর্নিং ইন আ বার্নড ভ্যালি’ ছবিটি বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে।
গত শনিবার (১০ অক্টোবর) সিয়েনার ঐতিহাসিক তেয়াত্রো দেই রিনোভাতি মিলনায়তনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। আয়োজকদের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর তিনটি প্রতিযোগিতায় ১৬৩টি দেশ থেকে ৪০ হাজারের বেশি ছবি জমা পড়ে।
পিনু রহমান বলেন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারা এবং দুটি বিভাগে স্বীকৃতি পাওয়া তাঁর জন্য আনন্দ ও গর্বের। এ অর্জন আলোকচিত্রের মাধ্যমে গল্প বলার দায়বদ্ধতা আরও বাড়িয়েছে।
২০১২ সাল থেকে আলোকচিত্রচর্চার সঙ্গে যুক্ত পিনু রহমান মানুষ, সমাজ, ভ্রমণ ও প্রামাণ্য আলোকচিত্র নিয়ে কাজ করেন। এর আগে ২০২৬ সালের সনি ওয়ার্ল্ড ফটোগ্রাফি অ্যাওয়ার্ডসে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় বিজয়ী নির্বাচিত হন।