সাবেক সংসদ সদস্য ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে থাকা সোয়া ৩ কোটি টাকার বেশি জব্দ

সাবেক সংসদ সদস্য ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে থাকা সোয়া ৩ কোটি টাকার বেশি জব্দ
সিরাজগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) তানভীর শাকিল এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে ১ হাজার ২০৮ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য পেয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সংশ্লিষ্ট এসব ব্যাংক হিসাবে স্থিতি ৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা জব্দ করেছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।
আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সিআইডি এই তথ্য জানিয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তানভীর শাকিল প্রতারণা, জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, সংঘবদ্ধ অপরাধ এবং বিদেশে অর্থ পাচারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছেন। তানভীর শাকিল, তাঁর স্ত্রী সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী, মা লায়লা আরজুমান্দ বানু, ভাই তমাল মনসুর এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের নামে মোট ৯৬টি ব্যাংক হিসাব রয়েছে। এসব হিসাব খোলার সময়কাল থেকে হিসাব বিবরণী পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে এসব ব্যাংক হিসাবে ১ হাজার ২০৮ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে।
তানভীর ও তাঁর ভাই তমাল মনসুর ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকল্পে টেন্ডার জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, বালু উত্তোলন ও নিয়োগ–বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর অবৈধ সম্পদের মালিক হয়েছেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়। বলা হয়, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এসব অবৈধ অর্থ বিদেশে পাচারের পাশাপাশি তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়েছে। পরে আদালতের মাধ্যমে তানভীর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন ব্যাংকে থাকা ৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা জব্দ করা হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বর্তমানে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নামে মানি লন্ডারিং (অর্থ পাচার) অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করছে।