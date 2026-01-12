জুলাই হত্যাকাণ্ডের মামলার কোনো অপরাধীকে জামিন দেওয়া যাবে না: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

জুলাই হত্যাকাণ্ডের মামলার কোনো অপরাধীকে জামিন দেওয়া যাবে না: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মামলার কোনো অপরাধী যাতে জামিন, অব্যাহতি বা খালাস না পান, সেটি নিশ্চিত করাসহ তিন দফা জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। আজ সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের (রাষ্ট্রপক্ষ) কাছে এই দাবি জানায় তারা।
পরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি রিফাত রশীদ।
দাবিগুলো হলো—জুলাই-আগস্টের মামলায় যাতে কোনো অপরাধী জামিন, অব্যাহতি বা খালাস না পান, সেটি নিশ্চিত করতে হবে; জুলাই হত্যাকাণ্ডকে যাঁরা ফ্যাসিলিটেট (সহায়তা) করেছেন, সেসব ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রসিকিউশনের বিচারিক ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসতে হবে এবং সারা দেশে জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডে যাঁরা জড়িত, তাঁদের বিষয়ে তদন্তের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ তদন্ত টিম ও স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে।