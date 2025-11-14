আইইউবির আয়োজনে দুই দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু

আইইউবির আয়োজনে দুই দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু
ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের (আইইউবি) স্কুল অব বিজনেস অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপের (এসবিই) আয়োজনে আন্তর্জাতিক সম্মেলন ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ইকোনমিকস, বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট (আইসিইবিটিএম ২০২৫) শুরু হয়েছে। আজ শুক্রবার ঢাকার ওয়েস্টিন হোটেলে দুই দিনের এই সম্মেলন শুরু হয়।
পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান সকালে সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। আরও বক্তব্য দেন আইইউবির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান দিদার এ হোসেইন, উপাচার্য অধ্যাপক ম তামিম, সহ-উপাচার্য ড্যানিয়েল ডব্লিউ লুন্ড, এসবিই-এর ভারপ্রাপ্ত ডিন রাইসুল আওয়াল মাহমুদ এবং সম্মেলনের জেনারেল চেয়ার মো. মামুন হাবিব। গেস্ট অব অনার হিসেবে বক্তব্য দেন এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর।
প্রথম দিন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন হোসেন জিল্লুর রহমান; যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক জনাথন লিউ; এবং মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি অব নটিংহামের অধ্যাপক মানিয়াম কালিয়ানান। সেশন চেয়ার হিসেবে অংশ নেন ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ফরিদ এ সোবহানী; এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটির ডেরেক ওয়েস্টফল।
শিল্প খাতের নেতাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় ‘ইন্ডাস্ট্রি টক’ এবং ‘একাডেমিয়া-ইন্ডাস্ট্রি ডিসকাশন’ শীর্ষক কয়েকটি আলোচনা। শিক্ষা খাতের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজা মেরিটাইম একাডেমির ফেরদৌস সালেহীন; আইইউবিএটির উপাচার্য আব্দুর রব; চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য এম এম নূরুল আবসার; এআইইউবির সহ-উপাচার্য মো. আব্দুর রহমান; এবং রাজাহ রাসিয়াহ (মালয়েশিয়া)।
শিল্প খাতের নেতাদের মধ্যে আরও ছিলেন রহিমআফরোজের গ্রুপ ডিরেক্টর নিয়াজ রহিম; পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক আহমাদ আহসান; অ্যামচেমের মির্জা সজীব রায়হান; এমসিসিআইয়ের কামরান টি রহমান।
সম্মেলনে যোগ দেন আইসিডিডিআরবির মো. মোশারফ হোসেন; যুক্তরাজ্যের সিআইটিএলের বেন বাভেফপেফে; এবং এমেকা হেনরি এগসন (কানাডা)।
দিনব্যাপী অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে ছিল ২টি প্যারালাল সেশন, যেখানে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং গবেষকেরা মোট ৮০টি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি ছিল একটি পিএইচডি কলোকিয়াম ও পেপার প্রোডিউসিং কর্মশালা, যেখানে পিএইচডি শিক্ষার্থীরা তাঁদের চলমান এবং সমাপ্ত গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করেন।
এবারের এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, মালয়েশিয়া, ভারত, পোল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ ১২টিরও বেশি দেশ থেকে আগত ৩০০ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক এবং শিল্প খাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করছেন।