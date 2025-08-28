বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় দিনের খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সন্ধ্যা। আজ বৃহস্পতিবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা

নির্বাচন কমিশন ভবন
ফাইল ছবি: বাসস

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ২৪টি গুরুত্বপূর্ণ কাজকে প্রাধান্য দিয়ে রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ভোটের তারিখের দুই মাস আগে তফসিল ঘোষণা করবে ইসি। আরও পড়ুন...

লতিফ সিদ্দিকী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে অবরুদ্ধ, পুলিশে সোপর্দ

সাবেক সংসদ সদস্য আবদুল লতিফ সিদ্দিকীকে অবরুদ্ধ করেছেন একদল ব্যক্তি। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ডিআরইউতে
ছবি: প্রথম আলো

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নেওয়া আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর বহিষ্কৃত সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমানকে (কার্জন) অবরুদ্ধ করে পুলিশে দিয়েছেন একদল ব্যক্তি। তাঁরা নিজেদের ‘জুলাই যোদ্ধা’ হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। আরও পড়ুন...

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দায়িত্বে সেনাবাহিনীর থাকার সুযোগ নেই: আইএসপিআর

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর)

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আসন্ন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো দায়িত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)। আরও পড়ুন...

শুল্কযুদ্ধ কি মিটে যাবে, কী বলছেন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের কর্মকর্তারা

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট ও ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর রঘুরাম রাজন
ছবি: রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেন, ভারতের সঙ্গে তাঁদের দেশের এই শুল্কযুদ্ধ সাময়িক। তবে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর রঘুরাম রাজন মনে করেন, ভারতের আর কখনো কোনো এক দেশের প্রতি অতিনির্ভর হওয়া উচিত হবে না। আরও পড়ুন...

সিপিএলে আবার সেই সাকিবকেই দেখা গেল

সাকিব আল হাসান উইকেট নিয়েছেন একটি
সিপিএল টি–টোয়েন্টি

বল হাতে ফিরলেন পুরোনো সাকিব আল হাসান! না, অনেক উইকেট নেননি। ৪ ওভারে ২৫ রান দিয়ে নিয়েছেন ১ উইকেট। তবে এর মধ্যেই আছে একটা বিশেষত্ব। যদিও ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত সাকিবের দল অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনস জিততে পারেনি। আরও পড়ুন...

