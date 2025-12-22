স্যানিটারিওয়্যার ব্র্যান্ড ‘স্টেলা’ টানা দ্বিতীয়বার পেল বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড
দেশের শীর্ষ স্যানিটারিওয়্যার ব্র্যান্ড স্টেলা টানা দ্বিতীয়বারের মতো মর্যাদাপূর্ণ ‘বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করেছে। স্যানিটারিওয়্যার ক্যাটাগরিতে এই স্বীকৃতি স্টেলার বাজার নেতৃত্ব, ভোক্তাদের আস্থা এবং মানসম্মত পণ্য সরবরাহে ধারাবাহিক সাফল্যের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
গত শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম আয়োজিত ১৭তম বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে স্টেলাকে এ পদক তুলে দেওয়া হয়।
বছরের সেরা ব্র্যান্ড বাছাই করতে এনসার্চ লিমিটেড একটি জরিপ পরিচালনা করে। জরিপটি বাংলাদেশের আটটি বিভাগের শহর ও গ্রামীণ উভয় অঞ্চলে পরিচালিত হয়েছিল। সমান শতাংশের নারী ও পুরুষ নিয়ে মোট ১২ হাজার ৪০০ জনের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়।
গুণগত মান, উদ্ভাবন, বিশ্বাসযোগ্যতা ও নেতৃত্বের সমন্বয়ে স্টেলা দীর্ঘদিন ধরেই দেশের স্যানিটারিওয়্যার শিল্পে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। বাড়ি নির্মাতা, ডেভেলপার, স্থপতি ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনারদের পছন্দের ব্র্যান্ড হিসেবে স্টেলা আজ একটি নির্ভরতার নাম।
আন্তর্জাতিক মানের পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ২০১০ সালে গাজীপুরের কালীগঞ্জে স্টেলার উৎপাদন কারখানা স্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময় ধারাবাহিক সম্প্রসারণ ও আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজনের মাধ্যমে স্টেলা বর্তমানে দেশের অন্যতম বৃহৎ স্যানিটারিওয়্যার উৎপাদক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।
ইতালির সমৃদ্ধ শিল্পশৈলী ও আধুনিক ডিজাইন দর্শন থেকে অনুপ্রাণিত স্টেলা সম্প্রতি বাজারে এনেছে তাদের সিগনেচার সিরিজ। এতে রয়েছে সেন্সরসমৃদ্ধ স্মার্ট টয়লেট, স্মার্ট ইউরিনাল, ওয়াল-হ্যাং বেসিনসহ আধুনিক স্যানিটেশন সমাধান। প্রিমিয়াম পণ্যের পাশাপাশি ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্টেলা কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে।
টানা দুই বছরের এই বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন স্টেলার ভবিষ্যৎ পথচলায় আরও উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।