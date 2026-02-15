এটা ‘স্মরণীয় নির্বাচন’ হয়ে থাকবে, মনে করে বিদায়ী উপদেষ্টা পরিষদ

এটা ‘স্মরণীয় নির্বাচন’ হয়ে থাকবে, মনে করে বিদায়ী উপদেষ্টা পরিষদ
উপদেষ্টা পরিষদের শেষ বৈঠক করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। বৈঠকে গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। উপদেষ্টা পরিষদ মনে করে, এটি একটি ‘স্মরণীয় নির্বাচন’ হয়ে থাকবে।
আজ রোববার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে এ বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলনে বৈঠকের আলোচ্য বিষয় সাংবাদিকদের তুলে ধরেন বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
নির্বাচন নিয়ে প্রেস সচিব বলেন, ক্যাবিনেট অবজারর্ভ করে যেটি প্রধান উপদেষ্টা প্রথম দিকেই বলেছিলেন যে ইতিহাসের এটি একটি সেরা নির্বাচন হবে এবং সেটাই হয়েছে। এটি একটি স্মরণীয় নির্বাচন হয়ে থাকবে।
এ সময় নির্বাচনসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন পেয়ে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে বিএনপি। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ের মধ্য দিয়ে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন, দলটি এ ঘোষণা আগেই দিয়েছে। আগামী মঙ্গলবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও নতুন মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠিত হবে।
নির্বাচনে ঘোষিত ফলাফলে ২৯৭ আসনের মধ্যে বিএনপি ২০৯টিতে জয় পেয়েছে। ফল ঘোষণা স্থগিত থাকা দুটি আসনেও বিএনপির প্রার্থীরা এগিয়ে আছেন। আর তাঁদের শরিকেরা পেয়েছে তিনটি আসন। অর্থাৎ, বিএনপি ও তার মিত্ররা পেয়েছে ২১২ আসন।
অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী পেয়েছে ৬৮টি আসন। জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের অন্য শরিকেরা পেয়েছে ৯টি আসন। অর্থাৎ, জামায়াতে ইসলামী ও তার মিত্ররা পেয়েছে ৭৭ আসন। ইতিমধ্যে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের গেজেট প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন।