বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ২৭ ডিসেম্বর, শনিবার। গতকাল শুক্রবার ছুটির দিনে প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

শিশুর ভুয়া জন্ম-মৃত্যু দেখিয়ে নিবন্ধনের লক্ষ্যপূরণ

রোমানের বাবার নাম গোলাপ মিয়া, মায়ের নাম খাদিজা বেগম। ঠিকানা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার সাদেকপুর ইউনিয়নের সাদেকপুর গ্রাম। ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন তথ্যে রোমানের স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে এটাই লেখা। তাঁদের তথ্য, সম্প্রতি রোমান ‘ডায়াবেটিসের কারণে মারা’গেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...

অবরোধ চলবে, রাতেও শাহবাগে অবস্থান, ঘোষণা ইনকিলাব মঞ্চের

শহীদ হাদির খুনিরা গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত শাহবাগে অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। রাত ১টা
ছবি: মেহেদী হাসান

শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির খুনিরা গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত শাহবাগে অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। শুক্রবার দুপুরে শাহবাগে অবস্থান নেওয়ার পর রাতে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের এ ঘোষণা দেন। বিস্তারিত পড়ুন...

‘ধনীদের’ ফল পার্সিমন এখন সাধারণ বাজারে, কেন কমছে দাম

চট্টগ্রাম নগরের ফলমন্ডির আড়তে বিক্রির জন্য থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে পার্সিমন ফল। সম্প্রতি তোলা

দেখতে অনেকটা পাকা গাবের মতো। সুমিষ্ট, রসালো। মুখে নিলেই স্বাদে মন ভরে যায়। এই ফলের নাম পার্সিমন। ফল ব্যবসায়ীদের ভাষায়, এটি ‘ধনীদের ফল’। কারণ, একসময় এটি সাধারণ বাজারে বিক্রি হতো কম। বিস্তারিত পড়ুন...

লুটপাটকে ন্যায্যতা দেওয়ার কী ভয়ংকর চেষ্টা

আমি জ্যোতিষী নই। নিশ্চিত করে বলতে পারি না, কাল কিংবা পরশু কী ঘটবে। ছয় মাস বা এক বছর পর কী হতে পারে, তা আন্দাজ করা তো দূরের কথা। কারণ, আমাদের দেশ, সমাজ, জীবন কোনোটাই সরলরেখায় চলে না। সেখানে নানান বাঁক, খানাখন্দ। যেকোনো সময় ছন্দপতন হতে পারে। বিস্তারিত পড়ুন...

খেলা তো নয় যেন সিনেমা

বড় শট খেলছেন ব্রুক
এএফপি

৪২ রানে এগিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়াকে তাই দ্বিতীয় ইনিংসেও আজই ব্যাটিংয়ে নামতে হয়। সেটা অবশ্য এক ওভারের জন্য। সে জন্যই সম্ভবত ট্রাভিস হেডের সঙ্গে ওপেনিংয়ে ‘নাইটওয়াচম্যান’ হিসেবে নেমেছিলেন পেসার স্কট বোল্যান্ড। স্ট্রাইক নিয়ে পুরো ওভার খেলে দিনটা কোনোভাবে তিনিই শেষ করেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...

বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন