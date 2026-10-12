বাংলাদেশ

এইচএসসির ফল ২৫ থেকে ২৯ অক্টোবরের মধ্যে

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা

এ বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে ২৫ থেকে ২৯ অক্টোবরের মধ্যে। এ সময়ের যেকোনো এক দিন ফল প্রকাশের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছে শিক্ষা বোর্ডগুলো।

আজ সোমবার আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ আক্তারুজ্জামান প্রথম আলোকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এ বছরের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল গত ২ জুলাই। এবার নিয়মিত ও অনিয়মিত মিলিয়ে মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ১২ লাখ ৭০ হাজার ৫৮৩ জন। অবশ্য পরীক্ষায় বেশ কিছুসংখ্যক পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন।

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