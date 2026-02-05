ইইউর নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশনের সঙ্গে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাক্ষাৎ
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশনের প্রধান ও ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ইভার্স ইজাবস ও অন্যান্য পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের একটি প্রতিনিধিদল।
বৃহস্পতিবার বেলা ১টায় রাজধানীর একটি হোটেলে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ঐক্য পরিষদের প্রতিনিধিদলে ছিলেন সংগঠনের অন্যতম সভাপতি নির্মল রোজারিও, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মিলন কান্তি দত্ত, রঞ্জন কর্মকার ও ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়।
ঐক্য পরিষদের প্রতিনিধিদলের কাছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সার্বিক অবস্থা জানতে চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নেতারা সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।