লন্ডনে ‘১৯৭১: বাংলাদেশ সৃষ্টির বৈশ্বিক ইতিহাস’ বইয়ের প্রকাশনা উৎসব

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রকাশনা অনুষ্ঠানে ইংরেজি মূল বই শ্রীনাথ রাঘবন রচিত ‘1971 A Global History of the Creation of Bangladesh’ ও কাজী জাওয়াদের অনুদিত বইটি পড়ার ও দেখার কিছু অনন্য পদ্ধতি ও গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন অর্থনীতিবিদ ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির সাবেক পরিচালক সেলিম জাহান, লেখক ও সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের এথনো গ্লোবাল হেলথের অধ্যাপক শাহাদুজ্জামান, কথাসাহিত্যিক ও কার্ডিফ ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এশরার লতিফ।

সেলিম জাহান বলেন, মূল বইটিতে ১৯৭১-এর যুদ্ধের অর্থনৈতিক দিকটির ওপর গবেষক শ্রীনাথ রাঘবন কম দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন অনুবাদটিতে বাংলা প্রবাদের ব্যবহার ভাষান্তরের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে।

শাহাদুজ্জামান বলেন, তিনি মূল বইটিতে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর কারাবাসের ইতিহাস জানতে আগ্রহী ছিলেন। অনুবাদ বইটিতে অনুবাদের স্বচ্ছতা ও ভাষার গতিময়তার প্রশংসা করেন তিনি।