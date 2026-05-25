মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত সাংবাদিক রাশিদুল হাসান

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত সাংবাদিক রাশিদুল হাসান
রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দ্য ডেইলি স্টারের চিফ রিপোর্টার (ডিজিটাল) রাশিদুল হাসান গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ রোববার বেলা ১টা ২৫ মিনিটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাশিদুল হাসানের মোটরসাইকেলটি সড়ক বিভাজকে ধাক্কা লাগলে তিনি ছিটকে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তেজগাঁওয়ের শমরিতা হাসপাতালে নিয়ে যান।
এরপর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে স্কয়ার হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। মাথায় গুরুতর আঘাত পাওয়ায় চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি লাইফ সাপোর্টে আছেন।
তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক ও তিনি ৪৮ ঘণ্টার পর্যবেক্ষণে আছেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।
রাশিদুল হাসানের সুস্থতা কামনা করে দেশবাসীর কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)।