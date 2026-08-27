আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব ও সাবেক যুগ্ম সচিবের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সাবেক সচিব মো. জাহাংগীর আলম ও একই মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সাবেক যুগ্ম সচিব ধনঞ্জয় কুমার দাসের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–২–এ আজ বৃহস্পতিবার এই অভিযোগ দাখিল করে প্রসিকিউশন (রাষ্ট্রপক্ষ)। ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ আমলে নিয়েছেন।
এই মামলার আসামি জাহাংগীর আলম গ্রেপ্তার আছেন। অপর আসামি ধনঞ্জয় কুমার গ্রেপ্তার নেই। তাঁকে গ্রেপ্তার করে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
মামলাটির শুনানিতে প্রসিকিউটর মোহাম্মদ জহিরুল আমিন বলেছেন, জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় সরকার পরিকল্পনা করে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। সে সময় সরকারের যেসব সভায় হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা হতো, সেখানে উপস্থিত থাকতেন এই দুই আসামি। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের বাসায় বসা ‘কোর কমিটি’র সভায় উপস্থিত থাকতেন তাঁরা।
প্রসিকিউটর আরও বলেন, এই দুজন গণভবনে যাতায়াত করতেন। সেখান থেকে নির্দেশনা নিয়ে আসতেন। নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য মাঠপর্যায়ে তাঁরা তদারকি করতেন। তা ছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেসব হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, তা প্রতিরোধে তাঁরা ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।