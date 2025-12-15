যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক ওসি আবুল হাসান রিমান্ডে

যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক ওসি আবুল হাসান রিমান্ডে
জুলাই আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় ইমরান হাসান হত্যা মামলায় যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসানের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইসমাইল এই আদেশ দেন।
সরকারপক্ষের কৌঁসুলি ওমর ফারুক ফারুকী বলেন, ‘যাত্রাবাড়ী থানার একটি হত্যা মামলায় সাবেক ওসি আবুল হাসানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়। আমরা রাষ্ট্রপক্ষ থেকে রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করি। শুনানি শেষে বিচারক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।’
গত বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হ্নীলার নয়াপাড়ার রোহিঙ্গা শিবির থেকে আবুল হাসানকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর সাকিব হাসান নামের এক তরুণ হত্যা মামলায় তাঁর ৭ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। এর পর থেকে তিনি জুলাই আন্দোলনে বিভিন্ন মামলায় কারাগারে আছেন।
মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন শিক্ষার্থী ইমরান হাসান। ওই দিন দুপুরে গুলিবিদ্ধ হলে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সন্ধ্যার দিকে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর যাত্রাবাড়ী থানায় মামলা হয়েছে।