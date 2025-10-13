সাভারে আকিজ সিরামিকসের শোরুম উদ্বোধন
দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় টাইলস ব্র্যান্ড আকিজ সিরামিকস সাভারে নতুন শোরুম উদ্বোধন করেছে। গতকাল রোববার হেমায়েতপুরের সিঙ্গাইর রোডে মেসার্স উষা স্যানিটারি অ্যান্ড টাইলস হাউস নামে আকিজ সিরামিকসের নতুন এক্সক্লুসিভ ডিসপ্লে সেন্টারটি উদ্বোধন করা হয়।
আকিজ বশির গ্রুপের চিফ অপারেটিং অফিসার মোহাম্মদ খোরশেদ আলম শোরুমটির উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আকিজ সিরামিকসের জেনারেল ম্যানেজার (সেলস) মোহাম্মদ আশরাফুল হক, শোরুমের স্বত্বাধিকারী মো. আবুল খায়েরসহ আকিজ বশির গ্রুপের কর্মকর্তারা, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
শোরুমটিতে প্রদর্শিত হচ্ছে আকিজ সিরামিকসের সর্বশেষ টাইলস কালেকশন ও সমসাময়িক ডিজাইনের টাইলসসমূহ। আকর্ষণীয় ফার্নিচার, আধুনিক আলোকসজ্জা ও উন্নত ডিসপ্লে ব্যবস্থার সমন্বয়ে সাজানো হয়েছে শোরুমটি, যা ক্রেতাদের দেবে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা।
পরপর ছয়বারের ‘বেস্ট ব্র্যান্ড’ এবং দুইবারের ‘সুপারব্র্যান্ড’ অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত টাইলস ব্র্যান্ডটি ‘প্রমিজ অব পারফেকশন’–এর অঙ্গীকারে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে সারা দেশে আকিজ সিরামিকসের ১৫০টির বেশি এক্সক্লুসিভ শোরুম রয়েছে। নতুন এই শোরুম উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি ঢাকার আশেপাশের ক্রেতাদের আরও কাছে পৌঁছাতে এবং উন্নত সেবা প্রদানে এক ধাপ এগিয়ে গেল।