আইজিপির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ
ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন আজ বৃহস্পতিবার পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। সকালে পুলিশ সদর দপ্তরে আইজিপির কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিক এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদারত্ব ও সহযোগিতায় সন্তোষ প্রকাশ করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত।
আলোচনায় বাংলাদেশ পুলিশের চলমান সংস্কার কার্যক্রম, মার্কিন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পুলিশের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দুই দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করা নিয়ে মতবিনিময় হয়। এ ছাড়া রাষ্ট্রদূত আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।
আইজিপি বাহারুল আলম বলেন, বাংলাদেশে কর্মরত মার্কিন দূতাবাসসহ বিদেশি সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে পুলিশ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেখে এবং ভবিষ্যতেও এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের জন্য পুলিশ নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিচ্ছে।
সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং মার্কিন দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।