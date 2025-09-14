বাংলাদেশ

ফ্রান্সে আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সফল আরাফাত

পল্লব মোহাইমেন
ঢাকা
আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পন্ন করেন আরাফাত। রোববার ফ্রান্সের নিশেতে
ছবি: মোহাম্মদ শামছুজ্জামান আরাফাতের সৌজন্যে

টানা তৃতীয়বারের মতো আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সফল হলেন বাংলাদেশের আয়রনম্যান মোহাম্মদ শামছুজ্জামান আরাফাত। আর দ্বিতীয়বারের মতো সফল হওয়ার পথে আরেক আয়রনম্যান মো. আরিফুর রহমান। তিনি সাঁতার ও সাইক্লিং শেষ করে এই প্রতিবেদন লেখার সময় ৪২ দশমিক ২ কিলোমিটার দৌড়ের মধ্যে ২৬ কিলোমিটার সম্পন্ন করেছেন। ফ্রান্সের নিশেতে রোববার পূর্ণ দূরত্বের আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ছয়টায় শুরু হয় আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। আরাফাত ১১ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট ৫৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পন্ন করেন। নিজ বয়স গ্রুপে (৩৫-৩৯) তাঁর অবস্থান ১৮১তম। মোট ২ হাজার ৩৪৩ জনের মধ্যে আরাফাতের অবস্থান ৯৮২তম। ফ্রান্সের নিশে থেকে আরাফাত হোয়াটসঅ্যাপে প্রথম আলোকে বলেন, ‘মাত্রই রেস শেষ হলো। ম্যারাথনে নিজের সেরাটা দিয়েছি। আমার দেশের পতাকা যে আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ওড়াতে পারলাম, এটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমার কাছে।’

এবারের আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ঘণ্টা–মিনিট–সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রথম স্থান লাভ করেছেন নরওয়ের ক্যাসপার স্টোনস (৭ ঘণ্টা ৫১ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে নরওয়ের গুস্তাভ ইডেন (৭ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট ১৩ সেকেন্ড) ও ক্রিস্টিয়ান ব্লুমেনফেল্ট (৭ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড)।

আয়রনম্যান বৈশ্বিক কর্তৃপক্ষ আয়োজিত সারা বছর ধরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আয়রনম্যান প্রতিযোগিতা থেকে বাছাই করা ক্রীড়াবিদেরা এই ট্রায়াথলনের (সাঁতার, সাইক্লিং ও দৌড়ের সমন্বিত ক্রীড়া) বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিচ্ছেন। ৮৬টি দেশের দুই হাজারের বেশি ট্রায়াথলেট এতে অংশ নেন। আয়রনম্যান প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেককে ১৭ ঘণ্টার মধ্যে ৩ দশমিক ৮ কিলোমিটার সাঁতার, ১৮০ কিলোমিটার সাইক্লিং ও ৪২ দশমিক ২ কিলোমিটার দৌড় সম্পন্ন করতে হয়।

পৃথিবীর কঠিনতম ট্রায়াথলন প্রতিযোগিতা আয়রনম্যান। আর আয়রনম্যানের সর্বোচ্চ আসর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। মোহাম্মদ শামছুজ্জামান আরাফাতের এটা ছিল তৃতীয় আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। এ ছাড়া তিনি এর আগে ৩টি অর্ধদূরত্বের আয়রনম্যান ৭০ দশমিক ৩ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও অংশ নিয়েছেন তিনি। আরাফাত এবার প্রথমবারের মতো ৩৫ থেকে ৩৯ বয়স গ্রুপে অংশ নিয়েছেন।

আয়রনম্যান মোহাম্মদ শামছুজ্জামান আরাফাত (বাঁয়ে) ও মো. আরিফুর রহমান
ফাইল ছবি

২০১৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত দুই ফর‌ম্যাটের আয়রনম্যান (পূর্ণ দূরত্ব ও ৭০ দশমিক ৩ অর্ধদূরত্ব) প্রতিযোগিতায় ১৮ বার অংশ নিয়েছেন মোহাম্মদ শামছুজ্জামান আরাফাত। চলতি বছর আয়রনম্যান দূরত্বের জার্মানির ‘চ্যালেঞ্জ রথ’-এ অংশ নিয়েছেন তিনি। এ ছাড়া নেপালে এক্সট্রিম ট্রায়াথলন, ভুটানে স্নোম্যান রেস, বোস্টন ম্যারাথন এবং ১০ বার বাংলা চ্যানেল সাঁতার সম্পন্ন করেছেন তিনি।

পেশায় বাংলাদেশ ব্যাংকের উপপরিচালক মোহাম্মদ শামছুজ্জামান আরাফাত। আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে এমজিআই, ক্লিয়ারম্যান, বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস, শার্ট মেকারস, এপেক্স লংজারিস ও প্রথম আলো।

পেশায় জনতা ব্যাংকের প্রিন্সিপাল অফিসার মো. আরিফুর রহমান ৪০-৪৪ বয়স গ্রুপে আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছেন। এ পর্যন্ত ৭টি আয়রনম্যান প্রতিযোগিতায় তিনি অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে ৬টি পূর্ণ দূরত্বের। কক্সবাজারের ১০০ কিলোমিটার আলট্রা ম্যারাথনে ৯ ঘণ্টা ৩২ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে রেকর্ড করেছেন। এ ছাড়া একবার ওশেনম্যান এবং ২ বার বাংলা চ্যানেল সাঁতার সম্পন্ন করেন। ২০ সেপ্টেম্বর ইতালিতে অনুষ্ঠেয় আয়রনম্যানেও তিনি অংশগ্রহণ করবেন। আয়রনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে আরিফুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতা করছে নেক্সট স্পেসেস লিমিটেড ও জনতা ব্যাংক পিএলসি।

