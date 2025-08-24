আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের ওপর জমা হওয়া আবেদনের ওপর শুনানিকালে ধাক্কাধাক্কি-হাতাহাতি-কিলঘুষির ঘটনা ঘটেছে আজ। দুপুর ১২টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) এই শুনানি শুরু হয়। শুনানিকালে বেলা একটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে আজ।
পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার বাংলাদেশ সফর করছেন। আজ একাধিক বৈঠক করেছেন তিনি। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠকের পর আজ দার বলেন, একাত্তরের গণহত্যার জন্য ক্ষমা চাওয়াসহ অমীমাংসিত তিন সমস্যার দুবার সমাধান হয়েছে।
তবে একাত্তরের অমীমাংসিত ইস্যু সমাধানের বিষয়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে দাবি করেছেন, তার সঙ্গে একমত নন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। তিনি বলেছেন, দুই দেশের অমীমাংসিত ইস্যু নিয়ে আগামী দিনে উভয় পক্ষই আলোচনা চালিয়ে যাবে। এ নিয়েও প্রতিবেদন পড়ছেন অনেক পাঠক।
গাজীপুর মহানগর পুলিশের (জিএমপি) কমিশনার মো. নাজমুল করিম খানকে নিয়ে প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিবেদনটিতে আজ বিপুলসংখ্যক পাঠকের সাড়া পাওয়া গেছে।
এ ছাড়া জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে।
তিন অমীমাংসিত ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান কী—সে প্রশ্নে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা চাই, হিসাবপত্র হোক, যেটা টাকাপয়সার ব্যাপার, সমাধান হোক। আমরা চাই, এখানে যে গণহত্যা হয়েছে, সেটার ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করুক, মাফ চাইবে।’ আরও পড়ুন:
রুমিন ফারহানা বলেন, ‘কমিশনে আমি ভদ্রলোক নিয়ে এসেছি, গুন্ডা নয়। কিন্তু তারা আবোলতাবোল বলে যাচ্ছিল। শেষ দিকে আমি বক্তব্য দিতে দাঁড়ালে আমাকে ধাক্কা দেওয়া হয়। আমার লোকজনকে মারধর করা হলে তারাও প্রতিউত্তর দিয়েছে।’ আরও পড়ুন:
জিএমপি কমিশনার মো. নাজমুল করিম খানের সঙ্গে ১৪ আগস্ট ও ১৯ আগস্ট দুই দফা কথা হয় প্রথম আলোর। তিনি বলেন, ‘সিম্পল কথা, আমি শুধু গাজীপুরে গেলেই ডিস্টার্ব হয়, সচিব ও উপদেষ্টা মহোদয়রা ঢাকায় যে প্রটেকশন নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন, তাতে ডিস্টার্ব হয় না?’ আরও পড়ুন:
ছোট্ট শিশু দেশের প্রথম সারির অভিনয়শিল্পী। চলচ্চিত্রে অভিনয় করে জিতে নিয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান। গতকাল ছিল এই তারকার জন্মদিন। চলুন, জেনে নেওয়া যাক কে এই তারকা।’ আরও পড়ুন:
ফ্রি–কিকটি নেওয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে আসেন দলের সবচেয়ে বড় তারকা দি মারিয়া। রোজারিও ডার্বিতে এর আগপর্যন্ত আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির খেলায় স্নায়ুচাপ ছিল স্পষ্ট। আরও পড়ুন: