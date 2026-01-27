বাংলাদেশের ওপর শুল্ক কমাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে বা আগামী সপ্তাহে বাংলাদেশের ওপর আরোপিত পাল্টা শুল্ক (বর্তমানে ২০%) কমানোর ঘোষণা দিতে পারে। দাভোসে মার্কিন অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তূ তুলে ধরে তিনি বলেন, ৬০০ কোটি ডলারের বাণিজ্যঘাটতি কমা এবং বাংলাদেশের সংস্কার কর্মসূচির সঙ্গে মার্কিন অশুল্কনীতির সামঞ্জস্য থাকায় ওয়াশিংটন আন্তরিক। ইইউর সঙ্গে সম্ভাব্য মুক্তবাণিজ্য চুক্তি নিয়েও আলোচনা হয়েছে, তবে তাদের প্রক্রিয়া ধীর।