শুভ সকাল। আজ ২০ সেপ্টেম্বর, শনিবার। গতকাল শুক্রবার ছুটির দিনে প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী কার্যত মুখোমুখি অবস্থানে। সংস্কার প্রশ্নে তাদের মিত্র দলগুলোর অবস্থানও প্রায় একই রকম। এ কারণে যে রাজনৈতিক সংকট সামনে আসছে, সে বিষয়ে একটি মাঝামাঝি সমাধানের পথ খুঁজতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে গণতন্ত্র মঞ্চসহ বিভিন্ন দল।
যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির পার্লামেন্ট সদস্য (এমপি) টিউলিপ সিদ্দিক অভিযোগ করেছেন, বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে ‘ভুয়া’ পরিচয়পত্র ব্যবহার করছে। বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফের অনলাইন সংস্করণে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে টিউলিপের এই অভিযোগের কথা তুলে ধরা হয়। টিউলিপের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব থাকার বিষয়ে প্রথম আলো ও ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টাইমস যৌথ অনুসন্ধান করে।
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান গত বুধবার ‘কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি’ (এসএমডিএ) স্বাক্ষর করেছেন। রিয়াদে শাহবাজ শরিফকে সৌদি এফ-১৫ যুদ্ধবিমানের অভিবাদন, লালগালিচা সংবর্ধনা এবং পূর্ণ রাজকীয় প্রটোকলের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়েছিল। চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ও তাঁকে বেশ হাস্যোজ্জ্বল দেখা গিয়েছিল।
গতকাল রাতে খেলেছে আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা, তবে ম্যাচের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বাংলাদেশ। এই দুই দলের ম্যাচের ফল একটু এদিক-সেদিক হলেই যে এশিয়া কাপ থেকে বাদ পড়ে যেত বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা দল আফগানিস্তানকে ৬ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশকে নিয়েই সুপার ফোরে উঠেছে। বাংলাদেশের মুক্তি মিলেছে ‘যদি-কিন্তু’এর সমীকরণ থেকে। কিন্তু আসলেই কি তা-ই?
জনপ্রিয় ভারতীয় গায়ক জুবিন গার্গ মারা গেছেন। আজ শুক্রবার সিঙ্গাপুরে ভয়াবহ এক স্কুবা ডাইভিং দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পর সিঙ্গাপুর পুলিশ তাঁকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যায়। নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখলেও চিকিৎসকেরা তাঁকে আর বাঁচাতে পারেননি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর।
