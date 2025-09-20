বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ২০ সেপ্টেম্বর, শনিবার। গতকাল শুক্রবার ছুটির দিনে প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

জুলাই সনদ প্রশ্নে বিএনপি-জামায়াত মুখোমুখি, সমঝোতার নতুন উদ্যোগ ৯ দলের

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী কার্যত মুখোমুখি অবস্থানে। সংস্কার প্রশ্নে তাদের মিত্র দলগুলোর অবস্থানও প্রায় একই রকম। এ কারণে যে রাজনৈতিক সংকট সামনে আসছে, সে বিষয়ে একটি মাঝামাঝি সমাধানের পথ খুঁজতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে গণতন্ত্র মঞ্চসহ বিভিন্ন দল।
বিস্তারিত পড়ুন...

বাংলাদেশি পাসপোর্ট-এনআইডি থাকার বিষয়ে কী বলছেন টিউলিপ, যুক্তরাজ্যের গণমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া কী

টিউলিপ সিদ্দিকের বাংলাদেশি নাগরিকত্ব থাকার বিষয়টি নিয়ে প্রথম আলো ও ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টাইমস যৌথ অনুসন্ধান করে। এ নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার দুই পত্রিকায় অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রথম আলোয় প্রকাশিত প্রতিবেদনের ইমেজ।

যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির পার্লামেন্ট সদস্য (এমপি) টিউলিপ সিদ্দিক অভিযোগ করেছেন, বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে ‘ভুয়া’ পরিচয়পত্র ব্যবহার করছে। বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফের অনলাইন সংস্করণে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে টিউলিপের এই অভিযোগের কথা তুলে ধরা হয়। টিউলিপের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব থাকার বিষয়ে প্রথম আলো ও ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টাইমস যৌথ অনুসন্ধান করে।
বিস্তারিত পড়ুন...

সৌদি আরব-পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা চুক্তি আঞ্চলিক ভূরাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে

সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের পর দুই দেশের নেতারা। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রিয়াদ
ছবি: পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান গত বুধবার ‘কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি’ (এসএমডিএ) স্বাক্ষর করেছেন। রিয়াদে শাহবাজ শরিফকে সৌদি এফ-১৫ যুদ্ধবিমানের অভিবাদন, লালগালিচা সংবর্ধনা এবং পূর্ণ রাজকীয় প্রটোকলের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়েছিল। চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ও তাঁকে বেশ হাস্যোজ্জ্বল দেখা গিয়েছিল।
বিস্তারিত পড়ুন...

আর কত অঙ্ক মেলাবে বাংলাদেশ

আফগানিস্তান–শ্রীলঙ্কা ম্যাচ শেষ হওয়ার আগপর্যন্ত সুপার ফোর নিয়ে অনিশ্চয়তায় ছিল বাংলাদেশ দল
এএফপি

গতকাল রাতে খেলেছে আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা, তবে ম্যাচের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বাংলাদেশ। এই দুই দলের ম্যাচের ফল একটু এদিক-সেদিক হলেই যে এশিয়া কাপ থেকে বাদ পড়ে যেত বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা দল আফগানিস্তানকে ৬ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশকে নিয়েই সুপার ফোরে উঠেছে। বাংলাদেশের মুক্তি মিলেছে ‘যদি-কিন্তু’এর সমীকরণ থেকে। কিন্তু আসলেই কি তা-ই?
বিস্তারিত পড়ুন...

দুর্ঘটনায় ‘ইয়া আলী’ গানের গায়ক জুবিন মারা গেছেন

গায়ক জুবিন গার্গ
শিল্পীর ফেসবুক পেজ

জনপ্রিয় ভারতীয় গায়ক জুবিন গার্গ মারা গেছেন। আজ শুক্রবার সিঙ্গাপুরে ভয়াবহ এক স্কুবা ডাইভিং দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পর সিঙ্গাপুর পুলিশ তাঁকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যায়। নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখলেও চিকিৎসকেরা তাঁকে আর বাঁচাতে পারেননি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর।
বিস্তারিত পড়ুন...

বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন