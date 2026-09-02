ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালের বিবৃতি
বিদ্যুৎমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদের জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠন, আরও কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে
জ্বর, শ্বাসকষ্ট ও কাশির সমস্যায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ। তাঁর শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানিয়েছে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁকে আরও কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে বলে চিকিৎসকদের বরাতে বিবৃতিতে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
আজ বুধবার পাঠানো ওই বিবৃতিতে বলা হয়, গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টা ৪০ মিনিটে ৭৬ বছর বয়সী বিদ্যুৎমন্ত্রী জ্বর, শ্বাসকষ্ট ও কাশির সমস্যা নিয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আসেন। তাঁর পূর্ববর্তী রোগের ইতিহাসে ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে। কিছুদিন আগে ব্যাংককে তাঁর হৃদ্যন্ত্রের রক্তনালিতে স্টেন্ট (রিং) স্থাপন করা হয়েছে।
জরুরি বিভাগে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মন্ত্রীর শ্বাসকষ্ট এবং রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কম পাওয়া যায়। পরে তাঁকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) ভর্তি করা হয়। তাঁর চিকিৎসার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে তিন সদস্যের একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতিবেদন ও বুকের এক্স-রে পর্যালোচনা করে ফুসফুসে নিউমোনিয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শুরু করা হয়। পরে আজ সকাল ৯টায় বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে আরেকটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, বর্তমানে বিদ্যুৎমন্ত্রী শারীরিকভাবে স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন। পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁকে আরও কিছুদিন হাসপাতালে অবস্থান করতে হবে বলে মেডিক্যাল বোর্ড মতামত দিয়েছে।