জ্বালানি সিন্ডিকেট–পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে: বিরোধীদলীয় নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানছবি: শফিকুর রহমানের ফেসবুক থেকে

সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারকে বিকল্প জ্বালানি উৎস খুঁজে বের করার তাগিদ দিয়েছেন জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। একই সঙ্গে তিনি যাতে নতুন কোনো সিন্ডিকেট গড়ে না ওঠে, যেন জ্বালানি পাচার না হয়, সে ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন।

নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে গতকাল শনিবার রাতে দেওয়া এক পোস্টে শফিকুর রহমান এ কথা লেখেন।

বিরোধী দলীয় নেতা তাঁর পোস্টে লিখেছেন, সাম্প্রতিক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জ্বালানিসংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। পরবর্তী দিনগুলোতে বিশ্ব পরিস্থিতি অনুরূপ থাকলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

শফিকুর রহমানের ফেসবুক পোস্ট
ছবি: শফিকুর রহমানের ফেসবুক পেজ

এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারকে বিকল্প জ্বালানি উৎস খুঁজে বের করতে হবে বলে উল্লেখ করেন শফিকুর রহমান। একই সঙ্গে তিনি বলেন, জরুরি ভিত্তিতে এর বাস্তবসম্মত সমাধান গ্রহণ করতে হবে।

শফিকুর রহমান বলেন, পাশাপাশি এই সময়ে যেন নতুন কোনো সিন্ডিকেট গড়ে না ওঠে, সে লক্ষ্যে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। দুর্যোগপূর্ণ এই মুহূর্তে দেশের কোথাও যেন জ্বালানি পাচার না হয়, সে বিষয়েও কঠোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

