বাংলাদেশ

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট

সাংবাদিকদের ২ কোটি ১০ লাখ টাকা অনুদান

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর ডিএফপির অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে। ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ছবি: প্রথম আলো

মারা যাওয়া সাংবাদিক পরিবার এবং অসুস্থ ও সমস্যায় থাকা সাংবাদিকদের মধ্যে ২ কোটি ১০ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) মিলনায়তনে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম পর্যায়ে এ অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে চেক বিতরণ করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব ও কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান মাহবুবা ফারজানা।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্যসচিব মাহবুবা ফারজানা বলেন, নতুন বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের সময়ে দলমত–নির্বিশেষে সাংবাদিক সমাজের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট। এখন প্রকৃতপক্ষে যাঁরা প্রাপ্য, তাঁরাই কল্যাণ ট্রাস্টের সহায়তা পাচ্ছেন তিনি বলেন, তথ্য মন্ত্রণালয় সাংবাদিকদের জীবনের নিরাপত্তা, আর্থিক সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিরন্তরভাবে কাজ করছে। সুস্থ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার বিকাশে তথ্য মন্ত্রণালয় সব সময় সাংবাদিক সমাজের পাশে থাকবে।

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বিএফইউজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ওবায়দুর রহমান শাহীন, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও দৈনিক কালবেলার যুগ্ম সম্পাদক আলাউদ্দিন এবং সম্প্রতি প্রয়াত সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের ভাই চিররঞ্জন সরকার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাওসার আহমদ, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা নিজামুল কবীর, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের (পিআইবি) মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফায়জুল হক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খালেদা বেগম, চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান এস এম আবদুর রহমান প্রমুখ।

উল্লেখ্য, এক বছরে কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে ৩ হাজার ৪২৮ জন সাংবাদিক ১০ কোটি ৭০ লাখ টাকার আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা পেয়েছেন। এর মধ্যে ৮ কোটি ৯১ লাখ টাকা কল্যাণ অনুদান পেয়েছেন ১ হাজার ৪২৫ জন সাংবাদিক। আবার এর মধ্যে মৃত্যুবরণকারী ৫৮ সাংবাদিক পরিবার এবং ৯২২ জন গুরুতর অসুস্থ (ক্যানসার, হার্ট বাইপাস, কিডনি ডায়ালাইসিস) সাংবাদিক রয়েছেন।

জুলাই শহীদ সাংবাদিকদের ৫টি পরিবার ও ১৯২ জন আহত সংবাদকর্মীকে সম্মাননা ক্রেস্ট, সনদসহ ৫৪ লাখ টাকার সম্মানী দেওয়া হয়েছে। ৩০৫ জন সাংবাদিকের সন্তানকে শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে ৫৫ লাখ ২৬ হাজার টাকা। এ ছাড়া গত রমজানে ১ হাজার ৫০০ সাংবাদিকের মধ্যে ইফতারসামগ্রীসহ খাদ্য উপহার বিতরণ করা হয়েছে। এ খাতে প্রায় ৭০ লাখ টাকা ব্যয় করেছে কল্যাণ ট্রাস্ট।

