বৈধভাবে স্মার্টফোন আমদানিতে শুল্ক কমাতে কাজ শুরু: টেলিযোগাযোগ বিভাগ
স্মার্টফোনের বৈধ আমদানি শুল্ক উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনতে সরকার কাজ শুরু করেছে। এতে বৈধভাবে আমদানি করা স্মার্টফোনের দাম কমে আসবে। আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১ ডিসেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের সঙ্গে বৈধভাবে স্মার্টফোন আমদানির শুল্ক কমানোর বিষয়ে এনবিআর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও বিটিআরসির এক সভা হয়। সভায় বৈধপথে স্মার্টফোন আমদানির শুল্ক হার কমাতে সরকার কাজ শুরু করেছে বলে জানানো হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৬ ডিসেম্বরের আগে বাজারে অবৈধভাবে আমদানি করা অবিক্রীত মুঠোফোনগুলোর মধ্যে যেগুলোর বৈধ আইএমইআই নম্বর আছে, সেগুলোর তালিকা বিটিআরসিতে জমা দেওয়ার মধ্য দিয়ে হ্রাসকৃত শুল্কে তা বৈধ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে ক্লোন ফোন ও রিফারবিশড ফোনের ক্ষেত্রে এই সুবিধা দেওয়া হবে না।
অনিবন্ধিত মুঠোফোন হ্যান্ডসেটের ব্যবহার রোধ ও টেলিযোগাযোগ খাতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ১৬ ডিসেম্বর চালু হতে যাচ্ছে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্ট্রার (এনইআইআর) ব্যবস্থা। এটি চালু হলে মোবাইল নেটওয়ার্কে নিবন্ধনবিহীন, চুরি হওয়া বা আমদানি অননুমোদিত ফোনের ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে বলে জানিয়েছে সরকার।
তবে ওই সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রবাসীরা দেশে ছুটি কাটানোর সময়ে ৬০ দিন পর্যন্ত স্মার্টফোন রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই ব্যবহার করতে পারবেন। ৬০ দিনের বেশি থাকলে সেটার রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, যেসব প্রবাসীর বিএমইটি রেজিস্ট্রেশন কার্ড আছে, তাঁরা দেশে ফেরার সময় বিনা শুল্কে মোট তিনটি ফোন আনতে পারবেন। অর্থাৎ নিজের ব্যবহারের হ্যান্ডসেটের অতিরিক্ত দুটি নতুন ফোন সঙ্গে নিয়ে আসতে পারবেন তাঁরা। চতুর্থ ফোনের ক্ষেত্রে কর দিতে হবে। আর যাঁদের বিএমইটি কার্ড নেই, তাঁরা নিজের ব্যবহারের ফোনের পাশাপাশি অতিরিক্ত একটি ফোন বিনা করে আনতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে মুঠোফোন ক্রয়ের বৈধ কাগজ নিজের সঙ্গে রাখতে হবে।
সরকারের এ উদ্যোগের ফলে দেশে বিদেশি পুরোনো মুঠোফোনের ডাম্পিং বন্ধ হবে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরগুলোয় দ্রুতই কাস্টমসের পক্ষ থেকে অভিযান চালানো হবে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রস্তাবিত টেলিযোগাযোগ অধ্যাদেশ (সংশোধনী) ২০২৫–এ সিমের ইকেওয়াইসি ও আইএমইআই রেজিস্ট্রেশন–সংক্রান্ত ডেটা সুরক্ষার নিশ্চয়তা তৈরি করা হয়েছে। এতে নতুন একটি ধারা যোগ করে রেজিস্ট্রেশন–সংক্রান্ত উপাত্ত লঙ্ঘনকারীদের অপরাধের আওতায় আনা হয়েছে।