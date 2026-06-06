বাংলাদেশে পুশ ইন নিয়ে প্রশ্নে জয়সোয়াল বললেন, অবৈধ বিদেশিদের বিতাড়ন হচ্ছে আইন অনুযায়ী

বাংলাদেশে পুশ ইন নিয়ে প্রশ্নে জয়সোয়াল বললেন, অবৈধ বিদেশিদের বিতাড়ন হচ্ছে আইন অনুযায়ী
বাংলাদেশিসহ যেসব বিদেশি নাগরিক অবৈধভাবে ভারতে অবস্থান করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতের নিজস্ব আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গতকাল শুক্রবার ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল এ কথা বলেছেন।
ব্রিফিং চলাকালে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের এক সংবাদকর্মী বাংলাদেশ–সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষদের সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করছে ঢাকা। এ বিষয়ে ভারতের অবস্থান কী, তা জানতে চাওয়া হয়।
জবাবে জয়সোয়াল বলেন, ভারতে যদি বাংলাদেশিসহ কোনো বিদেশি নাগরিক অবৈধভাবে থাকে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দেশে আইন রয়েছে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আরও বলেন, এসব মানুষকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য একটি দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থা চালু আছে। সে অনুযায়ী প্রথমে মামলাগুলো বাংলাদেশি পক্ষের কাছে পাঠানো হয়, যেন তারা ওই ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব যাচাই করতে পারে। যাচাই–বাছাইয়ের কাজ শেষ হওয়ার পর বিতাড়ন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়।
জয়সোয়ালের মতে, এ ধরনের অনেক অনুরোধ এখনো বাংলাদেশি পক্ষের কাছে ঝুলে আছে। এগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করার মধ্য দিয়ে ভারতে অবৈধভাবে থাকা মানুষদের ফেরত পাঠানোর কাজটি সহজ ও কার্যকরভাবে এগিয়ে নেওয়া যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।