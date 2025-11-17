বাংলাদেশ

শুভ সকাল। আজ ১৭ নভেম্বর, সোমবার। গতকাল রোববার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

কী হবে যদি গণভোটে ‘না’ জয়ী হয়

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দীর্ঘ আলোচনায় ৬টি সংস্কার কমিশনের ৮৪টি প্রস্তাব নিয়ে তৈরি হয়েছে জুলাই জাতীয় সনদ। এর মধ্যে ৪৮টি প্রস্তাব সংবিধান-সংক্রান্ত। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রস্তাবে বিএনপিসহ বিভিন্ন দলের ভিন্নমত আছে। ভিন্নমত সত্ত্বেও বিএনপি, জামায়াতসহ অধিকাংশ দল গত ১৭ অক্টোবর সনদে সই করে।
পাকিস্তানের সঙ্গে ট্রাম্পের আঁতাত কেন বিপজ্জনক

চুক্তির পরই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং শক্তিধর সামরিক নেতা ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেন। সে সময় তাঁরা ট্রাম্পকে পলিশ করা কাঠের তৈরি একটি বাক্স উপহার দেন। সে বাক্সের মধ্যে ছিল খনিজের নমুনা।
ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রের এই অবস্থান বদলকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, ইরানকে ঠেকানো এবং যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক স্বার্থে হুমকি হয়ে উঠতে পারে এমন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর লাগাম টেনে ধরার ক্ষেত্রে ইসলামাবাদ ওয়াশিংটনের ‘মূল্যবান অংশীদার’।
ট্রাম্প বনাম বিবিসির লড়াই, এরপর কী

লন্ডনে বিবিসি কার্যালয়ের প্রবেশপথ
বিবিসির সংস্কৃতি ও গণমাধ্যমবিষয়ক সম্পাদক কেটি রাজালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিবিসির চেয়ারম্যান সামির শাহ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে মামলাবাজ ব্যক্তি হিসেবে আখ্যা দেন। বিবিসির মহাপরিচালক ও বার্তা বিভাগের প্রধানের পদত্যাগের পরদিন তিনি এ সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন।
রোনালদো কি সত্যিই বিশ্বকাপে ১-২ ম্যাচ মিস করবেন, কীভাবে

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো
তবে রোনালদো ও পর্তুগালের জন্য বড় বিপদ সামনে। লাল কার্ডের জন্য এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা সবাইকেই কাটাতে হয়। শাস্তির মূল পরিমাণ ঠিক কত ম্যাচের বা দিনের, সেটি অপরাধের মাত্রার ওপর নির্ভর করে পরে ঘোষণা করা হয়। আর এখানেই শঙ্কা রোনালদোকে নিয়ে।
প্রথম ঝলকেই ঝড় তুলল ‘বাহুবলী’ নির্মাতার নতুন ছবি

সিনেমার পোস্টারে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া
অস্কারজয়ী ‘আরআরআরের’ পর নতুন সিনেমা নিয়ে আসছেন এস এস রাজামৌলি। শনিবার এক অনুষ্ঠানে বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমাটির প্রথম ঝলক প্রকাশ করা হয়েছে। ‘বারাণসী’ নামের সিনেমাটির প্রধান গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন মহেশ বাবু, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও পৃথ্বীরাজ সুকুমারন।
