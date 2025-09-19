এনআরবিসি ব্যাংকে সেমিনার: ন্যায়সংগত অর্থব্যবস্থা গড়তে সুদমুক্ত লেনদেনে জোর

এনআরবিসি ব্যাংকে সেমিনার: ন্যায়সংগত অর্থব্যবস্থা গড়তে সুদমুক্ত লেনদেনে জোর
এনআরবিসি ব্যাংকে ‘ইসলামী অর্থনীতি: সুদের বিপরীতে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
সেমিনারে এনআরবিসি ব্যাংকের শরিয়াহ সুপারভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী বলেন, ‘ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের মূলকথা হচ্ছে সুদমুক্ত লেনদেন। শরিয়াহভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ে গ্রাহক ও ব্যাংকারের মধ্যে মুনাফা-ক্ষতির ভাগাভাগির মাধ্যমে ন্যায়সংগত অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।’
ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. তৌহিদুল আলম খান বলেন, প্রথাগত ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশির শরিয়াহ নীতি সম্পূর্ণভাবে পরিপালনের মাধ্যমে এনআরবিসি ব্যাংকের সব শাখা-উপশাখায় ‘আল আমিন ইসলামিক ব্যাংকিং’ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোর মাধ্যমে আমানত, বিনিয়োগ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। তিনি বলেন, ‘আমরা শুধু মুনাফা অর্জন নয় বরং একটি ন্যায়সংগত, স্বচ্ছ ও সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ আর্থিকব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করছি।’
সৌদি আরবের প্রিন্স মোহাম্মদ বিন ফাহাদ ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ মাবরুক বিল্লাহ বলেন, বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিং শুধু বাংলাদেশে নয়, বরং গোটা বিশ্বে একটি বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বের প্রায় ৮০টির বেশি দেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু রয়েছে এবং এটি প্রতিবছর গড়ে ১০ থেকে ১২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম অংশীদার ইসলামী ধারার ব্যাংকগুলো।
এনআরবিসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিএফও হারুনুর রশীদ, চিফ অপারেটিং অফিসার মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম খান, আল আমিন ইসলামিক ব্যাংকিং ডিভিশনের প্রধান আবদুল গফুর রানা প্রমুখ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।