আইএবি বিল্ড এক্সপোতে আকিজবশির গ্লাসের বিশেষ প্রদর্শনী
রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে চলছে আইএবি বিল্ড এক্সপো ২০২৫। এতে সর্বাধুনিক সমাধানসমূহ নিয়ে অংশ নিয়েছে আকিজবশির গ্লাস।
গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া তিন দিনের এই প্রদর্শনী চলবে শনিবার পর্যন্ত।
প্রদর্শনীতে আকিজবশির গ্লাস উপস্থাপন করছে আধুনিক স্থাপত্য এবং নির্মাণের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন সমাধান, যা উন্নত নকশা–ভাবনাকে সমর্থন করে এবং কাঠামোগত শক্তি, নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। দর্শনার্থীরা সরাসরি উপভোগ করতে পারবেন প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, মানসম্মত কারিগরি, নকশাগত দক্ষতা এবং দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরযোগ্যতার এক অনন্য সমন্বয়।
এ ছাড়া প্রদর্শনীতে আকিজবশির গ্লাসের ভবিষ্যৎমুখী উদ্ভাবন ও পরিকল্পনার দিকনির্দেশনা তুলে ধরা হচ্ছে, যা আধুনিক নির্মাণ ও স্থাপত্য ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করতে সহায়তা করবে।