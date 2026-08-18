‘নেক্সটজবজ ক্যারিয়ার সামিট ও জব ফেস্ট’: অংশ নিলেন হাজারো চাকরিপ্রার্থী ও শতাধিক প্রতিষ্ঠান

‘নেক্সটজবজ ক্যারিয়ার সামিট ও জব ফেস্ট’: অংশ নিলেন হাজারো চাকরিপ্রার্থী ও শতাধিক প্রতিষ্ঠান
রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘নেক্সটজবজ ক্যারিয়ার সামিট ও জব ফেস্ট ২০২৬’। আজ মঙ্গলবার আয়োজিত এই ফেস্টের লক্ষ্য চাকরিপ্রার্থী ও নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরাসরি সংযোগ তৈরি এবং দেশের পরিবর্তনশীল শ্রমবাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন খাতের শতাধিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্পবিশেষজ্ঞ এবং হাজারো চাকরিপ্রার্থী অংশ নেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়) সচিব ও নির্বাহী চেয়ারম্যান নাজনীন কাউসার চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘বর্তমান শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করলেই হবে না; চাকরিপ্রার্থীদের কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রযুক্তিগত ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি যোগাযোগ, নেতৃত্ব ও সমস্যা সমাধানের মতো দক্ষতাও উন্নত করতে হবে।’
নেক্সটজবজ লিমিটেডের চিফ বিজনেস অফিসার শোয়েব হাসান বলেন, ‘নেক্সটজবজ ৩৬০ ডিগ্রি মানবসম্পদ উন্নয়ন সেবা নিয়ে কাজ করছে। এর অন্যতম লক্ষ্য হলো চাকরিপ্রার্থী এবং নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর ও সরাসরি সংযোগ তৈরি করা। ক্যারিয়ার সামিট অ্যান্ড জব ফেস্টের মাধ্যমে একই প্ল্যাটফর্মে চাকরিপ্রার্থী, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্পবিশেষজ্ঞ এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমকে যুক্ত করা করা হয়েছে।’
আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সরাসরি সাক্ষাৎকার ও নিয়োগ কার্যক্রম। প্রায় ৭৫০টি পদের বিপরীতে আড়াই হাজার চাকরিপ্রার্থী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়ার এবং চাকরির প্রস্তাব পাওয়ার সুযোগ পান। এ ছাড়া আয়োজনে ছিল অভিজ্ঞ পেশাজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্যারিয়ার বিষয়ক দিকনির্দেশনা, ইন্টারঅ্যাকটিভ কার্যক্রম, র্যাফেল ড্র এবং উন্মুক্ত নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আকিজ রিসোর্সের চিফ পিপল অফিসার মো. আফসার উদ্দিন, চিফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার তৌফিক হাসান এবং আকিজ এগ্রিলাইফের চিফ বিজনেস অফিসার আকতারুল ইসলাম।