বাংলাদেশ

গোলটেবিল আলোচনা

গণ–অভ্যুত্থানের পরে নারীদের কোণঠাসা করতে অনেক পুঁজি খরচ করা হচ্ছে

ঢাকা
‘গণতন্ত্র বিনির্মাণে নারী: আমরা কী পেলাম’ শীর্ষক এই গোলটেবিলের আয়োজক ছিল উইমেন ইন ডেমোক্রেসি (উইন্ড)ছবি: প্রথম আলো

গণ–অভ্যুত্থানের পরে নারীদের কোণঠাসা করতে অনেক পুঁজি খরচ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ইতিহাসে নারী অর্জনে থাকলেও উদ্‌যাপনে নেই। দেশের প্রতিটি স্তরে এমনকি সুপ্রিম কোর্টের মতো জায়গায়ও নারী হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। তাই নিজেদের অধিকারের প্রশ্নে যদি সব মতের নারীরা এক হতে না পারেন, তাহলে কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়।

আজ শনিবার রাজধানীর রমনায় বিস মিলনায়তনে এক গোলটেবিল আলোচনায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে এসব কথা বলেন বক্তারা। ‘গণতন্ত্র বিনির্মাণে নারী: আমরা কী পেলাম’ শীর্ষক এই গোলটেবিলের আয়োজক ছিল উইমেন ইন ডেমোক্রেসি (উইন্ড)।
আলোচনায় অংশ নিয়ে অধ্যাপক দিলারা চৌধুরী বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে এখনো দেশে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন হয়নি। তিনি বলেন, ‘অনেক আশা ছিল, জুলাইয়ের পরে যেই সনদটা হবে, সেই সনদে আমরা নারীদের একটা অবস্থান দেখতে পাব। কিন্তু আশাহত হয়েছি। জুলাই সনদটা ইন্টিগ্রেট হবে কি না, সেটা নিয়েও আমরা হতাশায় রয়েছি।’

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের পর দেশে নারীদের কোণঠাসা করার জন্য অনেক টাকা খরচ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা। তিনি বলেন, ‘গণ–অভ্যুত্থানের পরে আমরা একটা পরিবর্তন দেখেছি, অনেক পুঁজি খরচ করা হচ্ছে, যে নারীরা বাইরে এসে কথা বলতে চাচ্ছেন, তাঁদের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য। অনেক টাকা ইনভেস্ট করা হচ্ছে এটার জন্য।’

নারীদের চাকরির সময় পাঁচ ঘণ্টা হলে বা নারীরা ঘরে থাকলে কাদের সুবিধা হয়—তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এই শিক্ষক। তিনি বলেন, ‘চাকরিদাতারা এসব মানুষকে নিতে চাইবেন না, যাঁরা একটা বিশেষ কারণে কম কাজ করবেন। অনেকে নারীদের অ্যালাউ করবে না, চাকরি করতে আসতে। কারণ, তাঁদের অলরেডি অর্ধেক সময় কাজ করতে দিতে হবে।’

নিজেদের অধিকারের প্রশ্নে যদি সব মতের নারীরা এক হতে না পারেন, তাহলে কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক উমামা ফাতেমা। তিনি বলেন, তিনি নারীদের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে নারীদের কাছ থেকেই সব থেকে বেশি বাধা পেয়েছেন। পুরুষের দৃষ্টিতে ভালো হওয়ার জন্য আরেকজন নারীকে কীভাবে টেনে নামানো যায়, সেই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন অনেকে।

নারীরা নিজেরা সচেতন না হলে তাঁদের অধিকার আদায় করা কঠিন হবে বলে মনে করেন উমামা ফাতেমা। তিনি বলেন, ‘সচেতনতাটা আমাদের পরিবার, আমাদের অফিস, ক্লাসরুম এমনকি আমাদের পলিটিক্যাল পার্টি, সবগুলোর মধ্যে নারীদের সচেতন হতে হবে। তাহলেই পরিবর্তন সম্ভব।’

দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহরুখ মহিউদ্দিন বলেন, ‘সামনের দিনে আমরা তেমন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন দিতে চাই, যারা বেশিসংখ্যক নারী প্রার্থীকে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দেবে।’ দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে তাদের নেতা–কর্মীদের জন্য নারী অধিকার নিয়ে একটি কোর্স বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করেন।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ইতিহাসে নারী অর্জনে থাকলেও উদ্‌যাপনে নেই বলে মন্তব্য করেন জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি মারদিয়া মমতাজ। তিনি বলেন, ‘কিন্তু আমরা দেখলাম যখন স্টেবল অবস্থা চলে আসে, তখন আর নারীদের লাগে না। কারণ, তখন অনেক শক্তিশালী মানুষ সেখানে কাজ করেন।’

নারীদের কর্মঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা করা প্রসঙ্গে জামায়াতের অবস্থান তুলে ধরে মারদিয়া মমতাজ বলেন, ‘কাজের ক্ষেত্রে মায়েদের জন্য পাঁচ ঘণ্টা কাজের সুযোগ থাকবে, কিন্তু তাঁরা আট ঘণ্টা কাজের সুযোগ পাবেন এবং এই বাড়তিটা ট্যাক্স থেকে দেওয়া হবে।’ এর বাইরে নারীদের জন্য তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা পার্ট টাইম কাজের সুযোগ তৈরি ও যে নারীরা কাজ করতে চাইবেন না, তাঁদের সম্মানিত করা হবে।

সুপ্রিম কোর্টেও অনেক নারী যৌন হয়রানির শিকার হন বলে মন্তব্য করেন আইনজীবী রাশনা ইমাম। তিনি বলেন, ‘এটা নিয়ে কেউ কথা বলতে চায় না। মনে হয় সুপ্রিম কোর্ট এমন একটা জায়গা, যেখানে এসব জিনিস হয় না। অহরহ হচ্ছে। সিনিয়রদের হাতে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে।’ তিনি বলেন, এসব হয়রানির শিকার বিশেষত সেই নারীরা, যাদের শক্তিশালী কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই।

এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা বলেন, চব্বিশের গণ–অভ্যুত্থানের পর রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের সুযোগ তৈরি হলেও সেটা হয়নি। তিনি বলেন, ‘আনফরচুনেটলি আমরা সেটা করতে পরিনি এবং এটার অনেক বড় দায় রাজনীতিবিদদের।...যেখানে নারীরা আরও বেশি ভালোভাবে রিপ্রেজেনটেটিভ হতে পারত সংসদে। ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাব ছিল সংরক্ষিত আসন ৫০ থেকে ১০০ করার।’

চব্বিশের গণ–অভ্যুত্থানের পর পিতৃতান্ত্রিকতা মানসিকতা জোরালোভাবে আবারও এসেছে বলে মন্তব্য করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাসলিমা মির্জা। তিনি বলেন, ‘আমরা দেখি, নারীকে পিঠ চাপড়ে দিতে অনেকে থাকেন, কিন্তু সামনে হাঁটার রাস্তা কেউ তৈরি করে দিতে চায় না।’

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হেনস্তার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নিজেও অনলাইনে ‘বট বাহিনী’র আক্রমণের শিকার হওয়ার কথা বলেন উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। আগে যারা আক্রান্ত ছিল, তারা এখন আক্রমণকারী হয়ে উঠছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

টিভি উপস্থাপক কাজী জেসিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই গোলটেবিলে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিজ্ঞানী মুনিয়া আমিন; বক্তব্য দেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, আলোকচিত্রী শহিদুল আলম, বিএনপির স্বনির্ভরবিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য নিলুফার চৌধুরী, খান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান রোখসানা খান, এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামন্তা শারমিন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোশরেফা হক অদিতি, ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে কারা ভোগকারী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কোবরা, মানবাধিকারকর্মী তাসলিমা আক্তার, আইনজীবী ফাহিমা নাসরিন, এবি পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাসরিন সুলতানা ও পোশাকশ্রমিক পারুল বেগম।

