বাংলাদেশ

সাহায্যের আবেদন

আরমানের চিকিৎসায় এগিয়ে আসুন

বিজ্ঞপ্তি
আরমান শরীফ

সড়ক দুর্ঘটনায় কক্সবাজারের আরমান শরীফের (২৩) জীবন যেন থমকে গেছে। দুই পায়ের হাড় ভেঙেছে, ডান হাতের তর্জনী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হাসপাতালে আরমানের চিকিৎসা ব্যয় বকেয়া পড়ে আছে। তাঁর চিকিৎসা চালিয়ে যেতে প্রয়োজন কয়েক লাখ টাকা।

আরমান কক্সবাজারে ইস্টিশন নামের একটি বইয়ের দোকানে কাজ করতেন। সেই উপার্জনে স্ত্রীকে নিয়ে চলত তাঁর সংসার। আরমান বলেন, ১০ নভেম্বর কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভে মোটরসাইকেল ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে আহত হন তিনি। স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলে। হাসপাতালে পরিচিত মানুষ থাকায় চিকিৎসার টাকা বাকি রেখেই ছাড়পত্র নিয়েছেন। এখন ভাড়া বাসায় বিছানায় পড়ে আছেন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, দুই পায়ে দাঁড়াতে সময় লাগবে অন্তত তিন মাস। জখম গুরুতর হওয়ায় ড্রেসিংয়ের সময় রক্ত দিতে হয়। ফলে তাঁর অনেক টাকার প্রয়োজন হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসার জন্য হৃদয়বান মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন আরমান শরীফ। তাঁকে সহায়তা পাঠানো যাবে ফারজানা আক্তার আঁখি (আরমানের স্ত্রী), হিসাব নম্বর: ১৮৮১০৩২৪১১৫৬৬, ডাচ্‌–বাংলা ব্যাংক, চট্টগ্রাম ইপিজেড শাখা, চট্টগ্রাম। মুঠোফোন নম্বর ০১৫৮৪০৯৩২৪৬ (বিকাশ)। বিজ্ঞপ্তি

