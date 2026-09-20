প্রথম আলো ফ্যাক্ট চেক
সুনামগঞ্জে তিন শিশুর মৃত্যুর ঘটনাকে রাজনৈতিক হত্যা বলে প্রচার
মেঝেতে তিন শিশুর নিথর দেহ পড়ে আছে—এ রকম একটি ছবি ও ভিডিও গতকাল শনিবার রাত থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে দাবি করা হচ্ছে, ‘বগুড়ায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী লীগ কর্মীর পরিবারের তিন শিশুসন্তানকে হত্যা করেছে বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনী।’
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যাচাই করে দেখা গেছে, দাবিটি সত্য নয়। ১৯ সেপ্টেম্বর, শনিবার সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে তিন শিশুর মৃত্যুর ছবি ও ভিডিওকে বগুড়ার রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে।
সত্যতা যাচাইয়ের শুরুতে বগুড়ায় এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে কি না, তা নিয়ে স্থানীয় তিনটি ও পাঁচটি জাতীয় সংবাদমাধ্যমে খোঁজ করা হয়। কিন্তু দাবির সঙ্গে মিলে যায়, এমন কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি। দাবি করা পোস্টগুলোয়ও ঘটনার নির্দিষ্ট স্থান, সময় বা নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র উল্লেখ করা হয়নি।
গতকাল রাত থেকে ছড়িয়ে পড়া ছবি ও ভিডিওর রিভার্স ইমেজ সার্চ করে হুবহু একই ছবি ও ভিডিওর সন্ধান পাওয়া যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ছবিটি ‘তাহিরপুরে ৩ শিশুসন্তানকে বিষ পান করিয়ে হত্যা, বাবার অবস্থা সংকটাপন্ন’ শিরোনামের সংবাদ প্রতিবেদনের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।
জাতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার উত্তর বড়দল ইউনিয়নের রজনীলাইন গ্রামে শরাফত আলী নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁর তিন সন্তানকে বিষ খাওয়ানোর অভিযোগ উঠেছে। পরে তিনি নিজেও বিষপান করেন। তিন শিশুর মৃত্যু হয়। শরাফত আলী গুরুতর অবস্থায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
মারা যাওয়া তিন শিশু হলো মাওয়া (১০), তামিম (৭) ও শামীম (২)। গতকাল ভোরে স্বজন ও প্রতিবেশীরা তাদের উদ্ধার করে তাহিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। তবে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তিন শিশুর মৃত্যু হয়।
মৃত এই তিন শিশুর ছবি ও ভিডিও উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাজনৈতিক অপতথ্য ছড়াতে ব্যবহার করা হয়েছে।