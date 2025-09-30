বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করবে স্টার্টআপ: ভারতের হাইকমিশনার
ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেছেন, ‘স্টার্টআপ কানেক্ট’ প্ল্যাটফর্ম ভবিষ্যৎমুখী সহযোগিতার শক্তির ওপর ভিত্তি করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন আখ্যান তৈরি করবে।
রোববার ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন আয়োজিত ‘স্টার্টআপ কানেক্ট’ শীর্ষক এক নেটওয়ার্কিং সেশনে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রণয় ভার্মা। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ৩০টির বেশি শীর্ষস্থানীয় স্টার্টআপের প্রতিষ্ঠাতা ও ইকোসিস্টেমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা একটি নেটওয়ার্কিং সেশনে একত্র হন।
ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ‘স্টার্টআপ কানেক্ট’ বাংলাদেশ ও ভারতের স্টার্টআপ খাতে প্রবৃদ্ধিকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং সহযোগিতার নতুন সুযোগ তৈরি করছে। দুই দেশের স্টার্টআপ উদ্যোগ প্রযুক্তি ও উদ্যোক্তাবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে আন্তসীমান্ত সহযোগিতা গড়ে তুলতে পারে এবং ভবিষ্যৎমুখী অংশীদারত্বের মাধ্যমে যৌথ প্রবৃদ্ধির গতি বাড়াতে পারে।
ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভবিষ্যৎকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্ভাবননির্ভর প্রবৃদ্ধির গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেন, স্টার্টআপের বিভিন্ন উদ্যোগ কেবল উদ্ভাবন ও যুবশক্তির প্রতিফলন নয় বরং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সমাধান দেওয়ার পাশাপাশি নতুন ধারণা ও অংশীদারত্বের মাধ্যমে দুই দেশকে সংযুক্ত করার সেতুবন্ধ হিসেবেও কাজ করে।
ভারতীয় হাইকমিশনার আশা প্রকাশ করেন, স্টার্টআপ কানেক্ট প্ল্যাটফর্মটি ভবিষ্যৎমুখী সহযোগিতার শক্তির ওপর ভিত্তি করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন আখ্যান তৈরি করবে।
টেকনোহেভেন কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং এমসিসিআইয়ের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হাবিবুল্লাহ এন করিম বাংলাদেশের স্টার্টআপ খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে বক্তব্য দেন।
আইকোরি ও টেন মিনিট স্কুলের সহপ্রতিষ্ঠাতা মির্জা সালমান হোসেন বেগ বাংলাদেশে তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য সম্ভাবনা এবং স্টার্টআপ খাতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সফল সহযোগিতার রূপরেখা তুলে ধরেন।
শপআপ বাংলাদেশের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আতাউর রহিম চৌধুরী বৈশ্বিক প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন এবং সর্বোত্তম অনুশীলন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে অংশীদারত্বে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন।
এই অনুষ্ঠানটি আসন্ন তামিলনাড়ু গ্লোবাল স্টার্টআপ সামিটের (টিএনজিএসএস) আগে আয়োজন করা হয়। সম্মেলনটি আগামী ৯ ও ১০ অক্টোবর কোয়েম্বাটুরে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে বেশ কয়েকটি বাংলাদেশি স্টার্টআপ অংশগ্রহণ করবে। ভারতের অন্যতম বড় স্টার্টআপ সমাবেশ হিসেবে পরিচিত টিএনজিএসএস এই বছর ৩৯টি দেশের প্রতিনিধিদের একত্র করবে।