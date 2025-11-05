সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

শুভসন্ধ্যা। আজ বুধবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:
অন্তর্বর্তী সরকার যে রূপরেখা তৈরি করেছে, সে অনুযায়ী নির্বাচন হবে, তা সেনাবাহিনীও চাইছে। তারা মনে করছে, নির্বাচন হলে দেশের স্থিতিশীল অবস্থা আরও ভালো হবে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। আজ বুধবার দুপুরে ঢাকা সেনানিবাসের অফিসার্স মেসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেছেন জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, সদর দপ্তর আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড (জিওসি আর্টডক) লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. মাইনুর রহমান। বিস্তারিত পড়ুন...
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমরা এককভাবে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। সে লক্ষ্যে সব কটি আসনেই শাপলা কলির জন্য প্রার্থী দেওয়ার কাজ করছি। সমঝোতা বা জোট রাজনৈতিক বা আদর্শিক জায়গা থেকে হতে পারে। জুলাই সনদ ও আমাদের সংস্কারের দাবিগুলোর সঙ্গে যদি কোনো দল ঐক্যবদ্ধ বা সংহতি প্রকাশ করে, সে ক্ষেত্রে জোটের বিষয়টি বিবেচনা করা হতে পারে। কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত এককভাবেই এগোচ্ছি।’ বিস্তারিত পড়ুন...
ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জোহরান মামদানি গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নিউইয়র্ক সিটির ১১১তম মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর ও স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুমো ও রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়াকে পরাজিত করে ইতিহাস গড়েছেন তিনি। এ জয়ের মধ্য দিয়ে জোহরান হলেন শহরটির প্রথম মুসলিম মেয়রও। বিস্তারিত পড়ুন...
দ্রুত ৩ উইকেট হারালেও কালাম সিদ্দিকী ও রিজান হোসেনের ব্যাটে বিপর্যয় কাটিয়ে উঠেছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। দুজনের ৯৩ রানের জুটি দলকে জয়ের দিকে এগিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু এই জুটি ভাঙতেই হুড়মুড়িয়ে পড়ল বাংলাদেশের যুবাদের ব্যাটিং লাইনআপ। বিস্তারিত পড়ুন...
শাহরুখ খান আর দীপিকা পাড়ুকোনের রসায়ন কারও অজানা নায়। শাহরুখ খানের বিপরীতে ‘ওম শান্তি ওম’ সিনেমা দিয়ে বলিউডে যাত্রা শুরু করেন দীপিকা। পরে এই জুটিকে দেখা গেছে ‘চেন্নাই এক্সপ্রেস’, ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’, ‘পাঠান’ সিনেমায়। এমনকি শাহরুখ অভিনীত ‘জওয়ান’-এ অতিথি চরিত্রেও দেখা যায় দীপিকাকে। সুযোগ পেলেই শাহরুখ ও দীপিকা একে অন্যকে প্রশংসায় ভাসান। শাহরুখের নতুন সিনেমা ‘কিং’–এও দেখা যাবে দীপিকাকে। বিস্তারিত পড়ুন ...