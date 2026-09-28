অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের স্ত্রী ফাতেমা মামুন মারা গেছেন
অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার ফাতেমা মামুন মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি খ্যাতিমান অধ্যাপক ও ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুনের স্ত্রী।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আজ সোমবার ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ফাতেমা মামুনের মৃত্যু হয়। তিনি মেয়ে রয়া মুনতাসীর, দুই ছেলে মিসবাহউদ্দিন মুনতাসীর ও নাবিল মুনতাসীর এবং পাঁচজন নাতি–নাতনি রেখে গেছেন।
রয়া মুনতাসীর প্রথম আলোর ফিচার বিভাগে কর্মরত।
চাঁদপুরের কচুয়ায় জানাজা শেষে ফাতেমা মামুনকে দাফন করা হবে বলে তাঁর পরিবার সূত্রে জানা গেছে।