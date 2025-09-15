জিপিএইচ ইস্পাত ও বুয়েটের ‘রাইজ’ চুক্তি সই, কাজ করবে মেধাস্বত্ব নিয়ে

জিপিএইচ ইস্পাত ও বুয়েটের ‘রাইজ’ চুক্তি সই, কাজ করবে মেধাস্বত্ব নিয়ে
বুয়েটের রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (রাইজ) এবং জিপিএইচ ইস্পাতের মধ্যে একটি কৌশলগত অংশীদারত্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজ সোমবার রাইজের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই চুক্তি সই হয়েছে।
চুক্তির আওতায় জিপিএইচ বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে রাইজকে সহায়তা করবে। যেখানে মেধাস্বত্ব গুরুত্ব, সুবিধা, প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো হবে, যা ক্রমান্বয়ে সারা দেশে বিস্তার লাভ করবে। এই উদ্যোগটি দেশের জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গঠনে সহায়ক হওয়ার পাশাপাশি ‘ব্রেইন ড্রেইন’ রোধে ভূমিকা রাখবে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিল্প খাত ও সমাজের অন্যান্য অংশের উদ্ভাবকেরা তাঁদের নতুন ধারণা সুরক্ষিত করে প্রোটোটাইপ, উন্নয়ন ও বাণিজ্যিকীকরণের সুযোগ পাবেন; যা অতিরিক্ত আয় ও সামাজিক স্বীকৃতির পথ খুলে দেবে।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বুয়েটের উপাচার্য আবু বোরহান মোহাম্মদ বদরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জিপিএইচ গ্রুপের চেয়ারম্যান ও জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এবং বুয়েটের সহ–উপাচার্য আবদুল হাসিব চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাইজের পরিচালক মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম।
এ সময় উপাচার্য আবু বোরহান মোহাম্মদ বদরুজ্জামান বলেন, ‘জিপিএইচ ইস্পাতের এ ধরনের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। কারণ, এতে মেধাস্বত্বকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের উদ্ভাবন ও গবেষণার মেধাস্বত্ব নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব। অতীতে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে অনেক মেধাস্বত্ব হারাতে হয়েছে, তবে এ উদ্যোগ নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে বলে আমি আশাবাদী।’
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, এ উদ্যোগ মূলত গবেষণার ফলকে পেটেন্টের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা। এর ফলে মেধা পাচার রোধ করে দেশের প্রতিভাবান শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জ্ঞান ও দক্ষতাকে জাতীয় উন্নয়নে কাজে লাগানো হবে।
আবদুল হাসিব চৌধুরী বলেন, জিপিএইচ ইস্পাতের কোয়ান্টাম আর্ক ফার্নেস প্রযুক্তি এনার্জি কনজাম্পশনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে, যা শিল্প খাতের জন্য একটি অগ্রগতি। শুধু শিল্প নয়, কৃষি, শিক্ষা ও এনার্জি খাতে আরও বেশি বিনিয়োগ ও গবেষণা প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। এতে দেশ টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারবে।
মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম বলেন, এটি কেবল একটি সমঝোতা স্মারক নয়, বরং ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির দিকে এগিয়ে নেওয়ার একটি অঙ্গীকার। রাইজের ভিশন হলো গবেষণা ও উদ্ভাবনকে শিল্প ও সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা।
জিপিএইচ ইস্পাত বিশ্বাস করে, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা মানেই ভবিষ্যতের জন্য একটি উন্নত বাংলাদেশ গঠন। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, ভারী শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ও ব্যবসায়িক ক্লাস্টার, বিশেষ করে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আইসিটি, কৃষি ও স্বাস্থ্যসেবা খাতের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করার পরিকল্পনা করছে।