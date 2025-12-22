হাদির খুনিরা দ্রুত গ্রেপ্তার না হলে যেকোনো পরিস্থিতির দায় সরকারকে নিতে হবে: ইনকিলাব মঞ্চ

হাদির খুনিরা দ্রুত গ্রেপ্তার না হলে যেকোনো পরিস্থিতির দায় সরকারকে নিতে হবে: ইনকিলাব মঞ্চ
ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেছেন, শরিফ ওসমান বিন হাদির খুনি দ্রুত সময়ে গ্রেপ্তার না হলে বাংলাদেশের যেকোনো পরিস্থিতির জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে দায় নিতে হবে।
আজ সোমবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক বিক্ষোভ সমাবেশে আব্দুল্লাহ আল জাবের এ কথা বলেন। শহীদ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে এই বিক্ষোভ–সমাবেশ করে ইনকিলাব মঞ্চ।
আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, ‘হাদি ভাইয়ের খুনিদেরকে অতি দ্রুত যদি গ্রেপ্তার করা না হয়, বাংলাদেশের যেকোনো পরিস্থিতির জন্য এই সরকারকেই দায় নিতে হবে।’ তবে সরকার বলতে শুধু প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে বোঝাতে চান না ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব। তিনি বলেন, তিনি মনে করেন ৫ আগস্টের পর সব রাজনৈতিক দল, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী—সবাই মিলে দায়িত্ব নিয়েছে। কাজেই ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে খুনিদের গ্রেপ্তার ও বিচার করা না হলে সবাইকে এর দায় নিতে হবে।
ওসমান হাদি হত্যার বিচার ও নির্বাচন দুটি আলাদা বিষয় বলে উল্লেখ করেন আব্দুল্লাহ আল জাবের। তিনি বলেন, ‘দুটোকে কখনোই আপনারা এক করবেন না। নির্বাচন নির্বাচনের সময়ে হবে। হাদি ভাইয়ের বিচার, এটার জন্য আমরা সময় দিয়েছি এক মাস। যেখান থেকে ওসমান হাদিকে হত্যার পরিকল্পনা হয়, সেটাকে গুঁড়িয়ে দেওয়াই হচ্ছে সব থেকে বড় ইনসাফ।’
আগামীকাল মঙ্গলবার বেলা তিনটায় শাহবাগ চত্বরে ইনকিলাব মঞ্চের পক্ষ থেকে শহীদি শপথ কর্মসূচির ঘোষণা দেন আব্দুল্লাহ আল জাবের। কর্মসূচিতে সবাইকে অংশ নিতে আহ্বান জানান তিনি।
প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নেন শহীদ ওসমান হাদির বড় ভাই ওমর হাদি। তিনি সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তারা যদি ইনকিলাব মঞ্চের পক্ষ থেকে জনগণকে রাস্তায় নেমে আসতে বলেন, তাহলে সরকার জনগণের সেই স্রোত ঠেকাতে পারবে না।
ওমর হাদি বলেন, ‘সরকারকে স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, হাদির খুনিরা যেখানে আছে, যেই এজেন্সির কাছে আছে অথবা দেশের বাহিরেও যদি যেয়ে থাকে, ওই দেশের সরকারের সাথে সমঝোতা করে খুনিকে আমাদের সামনে হাজির করতেই হবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওসমান হাদির খুনিকে বাংলাদেশের জনগণের সামনে উপস্থিত করতে হবে। কোনো ধরনের এজেন্সি দিয়ে আমাদেরকে থামাতে পারবেন না। কোনো ধরনের প্রলোভন দিয়ে আমাদের থামাতে পারবেন না।’
সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন ইনকিলাব মঞ্চের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপাত্র ফাতিমা তাসনিম জুমা, ইনকিলাব মঞ্চের নেতা আসাদুজ্জামান আসাদ। সমাবেশের আগে মঞ্চের পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলটি শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে থেকে শুরু হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়।
এ সময় অংশগ্রহণকারীরা ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাইরে’, ‘দিয়েছি তো রক্ত, আরও দিব রক্ত’, ‘লাল জুলাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না’, ‘আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম’, ‘আমরা সবাই হাদি হব, গুলির মুখে কথা কব’, ‘গোলামি না আজাদি, আজাদি আজাদি’ এমন বিভিন্ন স্লোগান দেন।