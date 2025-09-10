জীবন, ক্যারিয়ার ও বিনিয়োগ নিয়ে ওয়ারেন বাফেটের ১২ পরামর্শ

জীবন, ক্যারিয়ার ও বিনিয়োগ নিয়ে ওয়ারেন বাফেটের ১২ পরামর্শ
বিশ্বের অন্যতম সেরা ধনী ওয়ারেন বাফেট। ৯৪ বছর বয়সী বিশ্বের অন্যতম সফল এই বিনিয়োগকারী বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের নেতৃত্ব দিয়েছেন। শক্তিশালী ব্র্যান্ড ও সহজ ব্যবসা বোঝাই তাঁর বিনিয়োগের মূলনীতি। কোকাকোলা, অ্যাপলসহ বহু বড় কোম্পানিতে তাঁর বিনিয়োগ রয়েছে।
তাঁর সাধারণ জীবনযাপন, মিতব্যয়িতা ও সততার জন্য তিনি বিশ্বজুড়ে সম্মানিত। নিজের সম্পদের প্রায় সবটাই দাতব্য কাজে দান করার ঘোষণা দিয়েছেন।
ইতিমধ্যে বাফেট ঘোষণা দিয়েছেন, ২০২৫ সালের শেষে তিনি সিইও পদ থেকে অবসর নেবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি তিনি জ্ঞান ও পরামর্শ দেওয়ার জন্যও বিখ্যাত। নতুন উদ্যোক্তা, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কিংবা কর্মজীবনের শুরুতে থাকা যেকোনো কর্মীর জন্য যা সমানভাবে মূল্যবান।
ওয়ারেন বাফেট শুধু একজন ব্যবসায়ী নন, তিনি জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে পরামর্শও দেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শেখা যায়, যেকোনো ব্যবসা বা জীবনযাত্রায় শুধু লাভ নয়, যুক্তিবোধ, ধৈর্য ও জীবনবোধ সমান গুরুত্বপূর্ণ।
নিচে জীবন, ক্যারিয়ার ও বিনিয়োগ নিয়ে ওয়ারেন বাফেটের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ তুলে ধরা হলো—
জীবন নিয়ে পরামর্শ
১. জীবনের খারাপ দিক নিয়ে বেশি চিন্তা করবেন না। জীবনে খারাপ মুহূর্ত আসে, তবে তাতেও জীবন চমৎকার হতে পারে।
২. অত্যন্ত ধনী মা–বাবারা সন্তানদের এত সম্পদ দিয়ে যান, যাতে তারা যা খুশি করতে পারে, কিন্তু এত সম্পদ দেওয়া ঠিক নয় যে, তারা কিছুই করতে পারবে না।
৩. খ্যাতি তৈরি করতে ২০ বছর লাগে, কিন্তু তা নষ্ট করতে লাগে মাত্র পাঁচ মিনিট।
৪. জীবনযাপনের খরচ আর জীবনের মান এক জিনিস নয়, এই দুটি এক করে দেখবেন না।
৫. সমাজের যে সমস্যা অন্যরা ফেলে গেছে, সে সমস্যা নিয়ে মানবদরদিরা কাজ করেন। এসব সমস্যা কঠিন, তাই এসব বিষয়ে খুব কঠোর হবেন না।
ক্যারিয়ার নিয়ে পরামর্শ
১. মানুষ যেন এমন ক্ষেত্র বেছে নেন এবং এমন মানুষের সঙ্গে কাজ করেন, যাঁদের সঙ্গে টাকার প্রয়োজন না থাকলেও তাঁরা স্বেচ্ছায় কাজ করতে চাইতেন।
২. আপনি কার সঙ্গে যুক্ত, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার জীবন সাধারণত সেই মানুষের দিকেই ধাবিত হবে, যাঁদের সঙ্গে আপনি কাজ করেন, যাঁদের আপনি মেনে চলেন, যাঁরা আপনার বন্ধু হয়ে যান।
৩. এমন কাজ খুঁজে না–ও, যা তুমি টাকার জন্য নয়, নিজের ইচ্ছায়ও করতে চাইবে। যাঁদের তুমি শ্রদ্ধা করো, তাঁদের সঙ্গে বা এমন প্রতিষ্ঠানে কাজ করো, যা তোমার ভালো লাগে। কাজটা যেন এমন হয়, সকালে উঠে আনন্দ নিয়ে শুরু করতে পারো।
ব্যবসা ও বিনিয়োগ নিয়ে পরামর্শ
১. আমার কেনার একটি সহজ নিয়ম হলো, যখন সবাই লোভী হয়, তখন ভীত হও, আর যখন সবাই ভীত হয়, তখন লোভী হও।
২. আপনি যা দেন তা হলো মূল্য, আপনি যা পান, সেটা হলো মূল্যমান।
৩. যখন আপনি জানেন না যে কী করছেন, তখনই ঝুঁকি তৈরি হয়।
৪. মানুষের আবেগ থাকে, তবে বিনিয়োগের সময় তো নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়।
সূত্র: বিজনেস ইনসাইডার