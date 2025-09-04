স্টার্টআপ অর্থায়নে নতুন কোম্পানি, উদ্যোক্তারা স্বাগত জানালেও আছে শঙ্কা

স্টার্টআপ অর্থায়নে নতুন কোম্পানি, উদ্যোক্তারা স্বাগত জানালেও আছে শঙ্কা
স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে এই খাতের জন্য আলাদা তহবিলও গঠন করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। স্টার্টআপ অর্থায়নকে সহজ করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান ব্যাংক–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। বাংলাদেশ ব্যাংক আরও জানিয়েছে, নতুন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি গঠনে বেসরকারি ব্যাংকও যুক্ত থাকবে।
স্টার্টআপ খাতের সঙ্গে যুক্ত উদ্যোক্তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও এটির সফল বাস্তবায়ন নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন। তাঁরা বলছেন, অতীতেও নতুন উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে নানা ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। তার বড় উদাহরণ বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে গঠিত ইক্যুইটি ও এন্টারপ্রেনার্স ফান্ড বা ইইএফ। তবে এ খাতের উদ্যোক্তারা মনে করছেন, উদ্যোগটি সফল হলে স্টার্টআপদের বিনিয়োগ পাওয়া সহজ হবে। তাতে নতুন নতুন সম্ভাবনাময় অনেক উদ্যোগ আলোর মুখ দেখবে। তরুণেরাও এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে।
খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এ ধরনের তহবিল পরিচালনায় পেশাদার ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগবান্ধব শর্ত ও বেসরকারি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সমন্বয় প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রয়োজন তহবিলের দ্রুত বাস্তবায়ন ও যোগ্য স্টার্টআপে বিনিয়োগের মানসিকতা। এই উদ্যোগের বাস্তবায়ন শুরু হলে প্রাথমিক বা ‘সিড’ পর্যায়ের স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ পাওয়া সহজ হবে। পাশাপাশি সিরিজ এ (পণ্য বা সেবার পরিধি বাড়ানো) ও সিরিজ বি (বড় পরিসরে সম্প্রসারণ) পর্যায়ে তহবিলের শূন্যতা পূরণ হবে। এ জন্য তরুণ ও উদ্যোক্তাবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের।
এ বিষয়ে বিডি জবসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এ কে এম ফাহিম মাসরুর প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তবে এটির সফল বাস্তবায়নে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। অতীতে ইইএফ নামে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ সফল হয়নি। সে তহবিল ছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায়। তাই স্টার্টআপ তহবিলের কার্যক্রম সফল করতে হলে এটির সঙ্গে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করতে হবে।’
স্টার্টআপ খাতের বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, উদ্যোগটি বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যাংকারদের পরিচালিত একটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি না হয়ে বরং ‘ফান্ড অব ফান্ডস’ হওয়া উচিত। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বিনিয়োগের পদ্ধতি কিছুটা ব্যতিক্রম। তাই অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রথমবারে এটি সফল করা কঠিন। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগে কিছুটা ঝুঁকি থাকে। এর ফলে ব্যাংকগুলো ধৈর্য হারাতে পারে। তবে ‘ফান্ড অব ফান্ডস’ মডেলে বিনিয়োগ করতে পারলে ঝুঁকি কমে যায়।
জানতে চাইলে স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান পাঠাওয়ের প্রধান নির্বাহী ফাহিম আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, যেকোনো নতুন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি তৈরির উদ্যোগে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়ার সম্ভাবনা কম। স্টার্টআপে বিনিয়োগ মূল্যায়নে আমাদের দক্ষতা সীমিত। তাই দেশের স্টার্টআপে বিনিয়োগ করতে আন্তর্জাতিক ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানির সঙ্গে মিলে তহবিল গঠন করা হলে এ ধরনের উদ্যোগ সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠান অ্যাঙ্করলেস বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রাহাত আহমেদ বলেন, ‘এই উদ্যোগ দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে। তবে বিনিয়োগের শর্তগুলো সহজ ও পেশাদার তহবিল ব্যবস্থাপক জরুরি।’
এদিকে স্টার্টআপদের সহায়তার জন্য সরকারি উদ্যোগে গঠিত স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড (এসবিএল) এখন পর্যন্ত ৩৭টি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানে ১০৮ কোটি টাকার বেশি অর্থায়ন করেছে। সর্বশেষ ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ৯টি স্টার্টআপে ৯ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করেছে।
এর আগে স্টার্টআপ খাতের জন্য ২০২১ সালে দুই ধরনের তহবিল গঠন করা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথমটি ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের ৫০০ কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন তহবিল। দ্বিতীয়টি ৫২টি তফসিলি ব্যাংকের মুনাফার ১ শতাংশ অর্থে গঠিত ব্যাংকগুলোর নিজস্ব স্টার্টআপ তহবিল। এরপরের তিন বছরে তহবিলে এক হাজার কোটি টাকার বেশি জমা হয়। তবে গত বছর পর্যন্ত স্টার্টআপ কোম্পানিগুলোর মধ্যে বিতরণ করা হয় মাত্র ৩৫ কোটি টাকা।
ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান চালডালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ওয়াসিম আলিম প্রথম আলোকে বলেন, স্টার্টআপের জন্য তহবিল গঠনের পর এখন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি গঠনের বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে প্রশংসনীয়। তবে এই সফলতার জন্য এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বিকাশমান স্টার্টআপের ওপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া। কারণ, এই কোম্পানিগুলোই প্রাথমিক পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের জন্য অনুকরণীয় উদাহরণ তৈরি করতে পারবে।
ফিন্যান্সিয়াল এক্সিলেন্স ও বিডি ভেঞ্চারের চেয়ারম্যান মামুন রশীদ বলেন, দেশে ইতিমধ্যে কিছু সফল ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি উঠে এসেছে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাদেরও সম্পৃক্ত করা গেলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।
জানা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যাংকগুলো মুনাফার অর্থ দিয়ে প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা স্টার্টআপ তহবিল এরই মধ্যে গঠন করা হয়েছে। একটি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান এই তহবিল থেকে ৪ শতাংশ সুদে সর্বোচ্চ ৮ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারেন। তবে বড় তহবিল থাকলেও এই তহবিল থেকে স্টার্টআপ খাতে বিনিয়োগ এখনো উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হয়নি।
প্রযুক্তিনির্ভর স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান সেবা ডট এক্সওয়াইজেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আদনান ইমতিয়াজ প্রথম আলো বলেন, দেশে স্টার্টআপগুলোর প্রাথমিক পর্যায়ের বিনিয়োগ এখন বেশ শক্তিশালী। তবে সিরিজ এ ও বি পর্যায়ে তহবিলের ক্ষেত্রে এখনো বড় শূন্যতা রয়ে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি গঠনের এ উদ্যোগ সেই ঘাটতি পূরণ করতে পারে। তবে সর্বোচ্চ আট কোটি টাকা ঋণের সীমা যথেষ্ট নয়।