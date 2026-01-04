পিআরআইয়ের সেমিনার
অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে হরিণের মতো সতর্ক থাকতে হবে: আশিকুর রহমান
পরবর্তী সরকারকে অর্থনৈতিক ধাক্কা সামাল দিতে বনের হরিণের মতো সতর্ক থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) প্রধান অর্থনীতিবিদ আশিকুর রহমান। তিনি বলেন, আগাম সতর্কতা ব্যবস্থাপনা এবং সংকট মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিতে হবে।
আজ রোববার রাজধানীর বনানীতে পিআরআইয়ের নিজস্ব কার্যালয়ে ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসের অর্থনৈতিক পর্যালোচনা নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে এ কথা বলেন আশিকুর রহমান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির(এমসিসিআই) সভাপতি কামরান টি রহমান। সভাপতিত্ব করেন পিআরআই চেয়ারম্যান জাইদি সাত্তার।
সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনার সময় আশিকুর রহমান বলেন, সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরলেও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়নি।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে কামরান টি রহমান বলেন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও বিনিময় হারে কিছুটা স্থিতিশীলতা এসেছে ঠিক। কিন্তু দেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধি এবং বিনিয়োগে মন্থরতা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ব্যাংকিং খাতে অনিয়ন্ত্রিত খেলাপি ঋণ ও অত্যন্ত নিম্ন হারের কর-জিডিপি অনুপাত—এই বিষয়গুলোকে তিনি অর্থনীতির সংকট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
ব্যবসায়িক আস্থা ফেরাতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, জ্বালানি নিরাপত্তা ও নীতিগত নিশ্চয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন কামরান রহমান। সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিকে টেকসই করতে শুধু সাময়িক সমাধান নয়, তার পরিবর্তে সুদূরপ্রসারী ও কার্যকর মধ্যমেয়াদি সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন পিআরআইয়ের নির্বাহী পরিচালক খুরশিদ আলম, গবেষণা পরিচালক বজলুল হক খন্দকার প্রমুখ। এ ছাড়া অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।