খুচরা ব্যবসায় কর বাতিলের দাবি

ফরেন চেম্বার
খুচরা ব্যবসায় কর বাতিলের দাবি
আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে খুচরা পর্যায়ে দশমিক ২ শতাংশ অগ্রিম আয়কর (এআইটি) আদায়ের বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত কঠিন হবে। এটাকে পরিচালনগত বড় চ্যালেঞ্জ আখ্যা দিয়ে তা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই)।
গতকাল বৃহস্পতিবার প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা করে সংগঠনটি প্রতিক্রিয়ায় বলেছে, নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ এবং প্রযুক্তিভিত্তিক সংস্কারে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াবে। সরকারের কৌশলগত ‘থ্রি আর’ (রিকভারি, রিস্টোরেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন) ফ্রেমওয়ার্ক এবং করব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশন বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন করবে। অর্থ বিল ২০২৬ কে একটি ইতিবাচক, প্রগতিশীল ও ব্যবসাবান্ধব উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করেছে ফরেন চেম্বার। তারা বলেছে, এটি বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করবে। তবে দেশের ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ নিয়ে কিছু ক্ষেত্রে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এই চেম্বার।