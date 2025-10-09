বাণিজ্য

কোন জেলার কৃষিজমিতে লাভ বেশি, কোনটিতে কম

ইয়াহইয়া নকিব
ঢাকা
পাওয়ার টিলার দিয়ে জমি চাষ করছেন এক কৃষকপ্রতীকী ছবি

দেশের কৃষিজমির মধ্যে খুলনা বিভাগের কৃষিজমি সবচেয়ে বেশি লাভজনক। এই বিভাগের ৫৬ দশমিক ৩৬ শতাংশ কৃষিজমিতে যে চাষাবাদ হয়েছে, তা টানা তিন বছর লাভজনক ছিল। এরপরই রয়েছে বরিশাল ও রংপুর বিভাগ। তবে লাভের দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে সিলেট বিভাগ। জাতীয় পর্যায়ে ৪৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ কৃষিজমি লাভজনক।

সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ‘উৎপাদনশীল ও টেকসই কৃষি জরিপ ২০২৫’–এ এসব তথ্য উঠে এসেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য জরিপটি করা হয়। সারা দেশের মোট ১৫ হাজার ৬০০টি খানা এবং ৭২২টি প্রাতিষ্ঠানিক খামার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে জরিপে। ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪ সালের টানা তিন বছর যেসব কৃষিজমি লাভজনক ছিল, সেগুলোকে প্রত্যাশিত লাভজনক কৃষিজমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর যেসব কৃষিজমি এক বা দুই বছর লাভজনক ছিল, সেগুলোকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রহণযোগ্য আর প্রত্যাশিত মুনাফা মিলিয়েই টেকসই কৃষিজমির হার নির্ধারণ করা হয়েছে।

জরিপে যেসব জমিতে মিশ্র উপায়ে মাছের পাশাপাশি সবজি চাষ করা হয়, তার তথ্য উঠে এসেছে। খুলনা এলাকায় এমন মিশ্র চাষ বেশি, তাই সেখানে আয়ও বেশি। আর উত্তরাঞ্চলে কৃষি শস্য চাষ হলেও মিশ্র চাষাবাদ কম।
বিবিএসের উপপরিচালক ও জরিপ প্রকল্পের পরিচালক মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

কৃষিবিশেষজ্ঞরা বলছেন, যেসব এলাকার কৃষক দ্রুত নতুন প্রযুক্তি ও চাষাবাদের পদ্ধতি রপ্ত করতে পারেন, সেসব এলাকার কৃষিজমিতে ফলন ভালো হয়। এতে শেষ পর্যন্ত জমি লাভজনক হয়ে ওঠে। আর টানা কয়েক বছর কৃষিজমি চাষ করে লাভের মুখ দেখলে তাতে চাষের প্রতি কৃষকের আগ্রহ বাড়তে থাকে। এভাবে লাভজনক কৃষিজমির পরিমাণও বাড়ে।

লবণাক্ত এলাকা হয়েও কেন খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কৃষিজমি বেশি লাভজনক, তা জানতে চাওয়া হয় বিবিএসের উপপরিচালক ও জরিপ প্রকল্পের পরিচালক মুহাম্মদ রফিকুল ইসলামের কাছে। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, জরিপে যেসব জমিতে মিশ্র উপায়ে মাছের পাশাপাশি সবজি চাষ করা হয়, তার তথ্য উঠে এসেছে। খুলনা এলাকায় এমন মিশ্র চাষ বেশি, তাই সেখানে আয়ও বেশি। আর উত্তরাঞ্চলে কৃষি শস্য চাষ হলেও মিশ্র চাষাবাদ কম।

বিবিএসের জরিপের তথ্য অনুযায়ী, দেশে খুলনার পর প্রত্যাশিত মুনাফায় এগিয়ে বরিশালের কৃষিজমি। বিভাগটির ৪৯ শতাংশ জমি টানা তিন বছরই লাভজনক ছিল। এর পরই রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের যথাক্রমে ৪৭ ও ৪৬ শতাংশ কৃষিজমি টানা তিন বছর লাভজনক ছিল। আর এই তিন বছরে সিলেট বিভাগে লাভজনক কৃষিজমির হার ছিল ২২ শতাংশ। ফলে লাভজনক কৃষিজমির দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে এই বিভাগ।

সিলেটের জমি কম লাভজনক হওয়ার কারণ জানতে চাইলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক মো. আবদুল মুঈদ প্রথম আলোকে বলেন, সিলেটে হাওরের কিছু এলাকা ছয় মাস পানির নিচে থাকে। তাই শুধু বোরো মৌসুমে একটা ফসল করা যায়। আবার কিছু উঁচু জমিতে সেচসুবিধা না থাকায় শুধু আমন মৌসুমে ফসল হয়। অন্য সময় পতিত থাকে। অনেক জমির মালিক বিদেশে থাকায় যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবেও সেখানকার জমি কম লাভজনক থেকে যায়।

কিছু এলাকার কৃষিজমি কেন বেশি লাভজনক হয়, তা জানতে চাইলে মো. আবদুল মুঈদ প্রথম আলোকে বলেন, গবেষণা পর্যায় থেকে কৃষক পর্যায়ে নতুন ফসলের জাত নেওয়ার জন্য প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। যার মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়। যেসব এলাকার কৃষক দ্রুত এসব চাষাবাদের পদ্ধতি রপ্ত করতে পারেন, সেখানে ফলনও ভালো হয়। তাতে ওই সব এলাকার চাষাবাদ লাভজনক হয়ে ওঠে।

উৎপাদনশীলতার জায়গা থেকে জাতীয় পর্যায়ে মোট কৃষিজমির মধ্যে (প্রতি হেক্টর হিসাবে) ৪৪ দশমিক ৩৭ শতাংশ জমিকে টেকসই হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে জরিপে। এর বিপরীতে ৫৫ দশমিক ৬৩ শতাংশ কৃষিজমি টেকসই অবস্থায় ছিল না।

সিলেটে হাওরের কিছু এলাকা ছয় মাস পানির নিচে থাকে। তাই শুধু বোরো মৌসুমে একটা ফসল করা যায়। আবার কিছু উঁচু জমিতে সেচসুবিধা না থাকায় শুধু আমন মৌসুমে ফসল হয়। অন্য সময় পতিত থাকে। অনেক জমির মালিক বিদেশে থাকায় যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবেও সেখানকার জমি কম লাভজনক থেকে যায়।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক মো. আবদুল মুঈদ

জরিপের তথ্য অনুযায়ী, বিভাগীয় পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি টেকসই কৃষিজমি রাজশাহী বিভাগে। এরপরই ময়মনসিংহ বিভাগের অবস্থান। এ দুই বিভাগে টেকসই কৃষিজমির হার ছিল যথাক্রমে ৫১ ও ৫০ শতাংশ। এই শ্রেণিতে পিছিয়ে ছিল সিলেট বিভাগ। বিভাগটির মাত্র ২৫ শতাংশ কৃষিজমি টেকসই। অর্থাৎ এই বিভাগে লাভজনক কৃষিজমি কম।

জরিপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবিএসের কর্মকর্তারা বলছেন, যেখানে প্রতি হেক্টর জমিতে ১০০ মণ ফসল হওয়ার কথা, সেখানে যদি এক–তৃতীয়াংশের কম ফসল হয়, তাহলে সেসব কৃষিজমি টেকসই নয়।

এদিকে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে জমিতে সার ও কীটনাশকের ব্যবহারও বাড়ছে। তবে কৃষিকাজে ব্যবহৃত এসব জমির প্রায় অর্ধেকে টেকসইভাবে কীটনাশক ও সারের ব্যবহার করা হচ্ছে না।

জরিপে আরও বলা হয়েছে, কৃষিতে মজুরির দিক থেকে ময়মনসিংহের ৭৫ শতাংশ কৃষক টেকসই মাত্রায় বা জাতীয় কৃষি মজুরি হারের সমান বা বেশি মজুরি পেয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ। আর সবচেয়ে পিছিয়ে আছে সিলেট বিভাগ।

খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে কৃষির উৎপাদন নিবিড়তা বাড়াতে হবে। সে জন্য সিলেটসহ যেখানে উৎপাদন কম হয়, সেখানে আরও উৎপাদন বাড়াতে হবে।
বিএলআরআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম

জানতে চাইলে কৃষি অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএলআরআই) সাবেক মহাপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘এটি একটি ভালো জরিপ ছিল। এখানে দেখা গেছে, প্রতি হেক্টর জমিতে রাজশাহী ও ময়মনসিংহ এলাকায় উৎপাদনশীলতা বেশি। কিন্তু এটা সবচেয়ে লাভজনক বিভাগ নয়। অর্থাৎ এখানকার উৎপাদন ব্যয় বেশি। আবার খুলনা ও বরিশাল এলাকার কৃষি লাভজনক হলেও উৎপাদনশীলতায় শীর্ষে নয়। অর্থাৎ এখানে উৎপাদন নিবিড়তা আরও বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে কৃষির উৎপাদন নিবিড়তা বাড়াতে হবে। সে জন্য সিলেটসহ যেখানে উৎপাদন কম হয়, সেখানে আরও উৎপাদন বাড়াতে হবে।’

