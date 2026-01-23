সোনালি মুরগির দাম বাড়ল ১০-২০ টাকা

সোনালি মুরগির দাম বাড়ল ১০-২০ টাকা
রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে এক সপ্তাহ আগেও সোনালি মুরগির দাম ছিল ২৭০ থেকে ২৮০ টাকা কেজি। গতকাল বৃহস্পতিবার ১০ থেকে ২০ টাকা বেড়ে ২৯০ থেকে ৩০০ টাকা কেজি বিক্রি হতে দেখা যায়। বিক্রেতারা বলছেন, শীতের মৌসুমে বিয়েশাদি, পিকনিক এবং সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মুরগির চাহিদা বেশি থাকায় দাম কিছুটা বেড়েছে। তবে ব্রয়লার মুরগির দাম আগের মতো ১৮০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে।
ডিমের দামও গত সপ্তাহের মতো ১১০ টাকা ডজনে বিক্রি হচ্ছে। আর কুয়াশার প্রভাব কমে আসায় ফুলকপির দামও প্রতিটি ১০ টাকা কমে ৩০ থেকে ৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অন্যান্য সবজি এবং চালের বাজার স্থিতিশীল রয়েছে। গতকাল রাজধানীর মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট ও টাউন হল বাজার এবং কারওয়ান বাজারে সরেজমিন ঘুরে এ রকম চিত্রই দেখা গেছে। মুরগির বিক্রেতারা বলছেন, শীতের এমন সময়ে বিয়েশাদিসহ বিভিন্ন পিকনিক এবং সামাজিক আয়োজন ও অনুষ্ঠান থাকে। তা ছাড়া সামনে রমজান মাস রয়েছে। তাই চাহিদা বাড়ায় দাম কিছুটা বাড়তি।
মোহাম্মদপুরের চন্দ্রিমা মডেল টাউন কাঁচাবাজারের মুরগি বিক্রেতা নাহিদ মিয়া জানান, সোনালি মুরগি বিক্রি হচ্ছে ৩০০ টাকা কেজি। ব্রয়লার মুরগির দাম ১৮০ টাকা এবং লেয়ার মুরগি বিক্রি হচ্ছে ৩২০ টাকা কেজি। দাম বাড়ার কারণ জানতে চাইলে এ বিক্রেতা জানান, কেনা পড়ছে বেশি; তাই বিক্রি দামও বেশি।
কারওয়ান বাজারেও সোনালি মুরগির দাম বেড়েছে। বিএম ব্রয়লার হাউসের বিক্রেতা জানান, শীতের আয়োজন আর সামনে রোজা, তাই চাহিদা বাড়ছে। এ জন্যই দাম কিছুটা বেড়েছে। রোজা পর্যন্ত দাম আর কমবে না বলেও জানান তিনি। একই কথা বলছেন পাশের ভাই ভাই মুরগি আড়তের ব্যবসায়ীরা। একাধিক বিক্রেতা জানান, এ মৌসুমে দাম কিছুটা বাড়তি থাকে। কারণ, মানুষ এখন অনুষ্ঠানে সোনালি মুরগি ব্যবহার করে থাকে।