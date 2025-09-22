শান্তা হোল্ডিংস টানা চতুর্থবার পেল ‘সুপারব্র্যান্ডস’ অ্যাওয়ার্ড

শান্তা হোল্ডিংস টানা চতুর্থবার পেল ‘সুপারব্র্যান্ডস’ অ্যাওয়ার্ড
আবাসন খাতে দেশের অন্যতম সুপারব্র্যান্ড হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে শান্তা হোল্ডিংস লিমিটেড। টানা চতুর্থবারের মতো সম্মানজনক এ অর্জনের মাধ্যমে শান্তা হোল্ডিংস আবারও দেশের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্র্যান্ডগুলোর কাতারে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে।
‘সুপারব্র্যান্ডস’ হলো একটি বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম, যা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব, ভোক্তা আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তিতে ব্র্যান্ডকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ সাল থেকে পরপর চারবার শান্তা হোল্ডিংসের এই অর্জন প্রমাণ করে প্রতিষ্ঠানটির অঙ্গীকার ও ঐতিহ্য, যা গড়ে উঠেছে গুণগত মান, উদ্ভাবন ও নির্ভরযোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে।
গত দুই দশকে শান্তা হোল্ডিংস তাদের আইকনিক প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকার আকাশরেখা বদলে দিয়েছে। আধুনিক নকশা, টেকসই নির্মাণ, মানসম্মত কাজ এবং উন্নত জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতি—এসবের সমন্বয়ে প্রতিটি প্রকল্প আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছে। আবাসিক হোক বা বাণিজ্যিক—শান্তার প্রতিটি প্রকল্পই মানুষের জীবনকে আরও সুন্দর ও আধুনিক করে তুলতে কাজ করছে।