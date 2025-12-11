দেশের ফুটবলের উন্নয়ন সহযোগী বিএসআরএম

চুক্তি স্বাক্ষর
দেশের ফুটবলের উন্নয়ন সহযোগী বিএসআরএম
গতকাল বাফুফে ভবনে এই চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী, ১০ বছরের জন্য বাফুফের নানা উন্নয়নকাজে সহযোগী হবে বিএসআরএম।
হামজা চৌধুরী-শমিত শোমদের আগমনে বদলে যাচ্ছে দেশের ফুটবল। এ বদলে যাওয়া সময়ে ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে একের পর এক পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান। সেই তালিকায় এবার যোগ হলো দেশের শীর্ষস্থানীয় ইস্পাত ও নির্মাণসামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিএসআরএম। প্রথমবারের মতো ১০ বছরের জন্য বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) উন্নয়ন-সহযোগী হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। গতকাল বুধবার বাফুফে ভবনে দুই পক্ষে আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়েছে।
চক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাফুফের সভাপতি তাবিথ আউয়াল বলেন, ‘এটা আমাদের জন্য খুবই খুশির সংবাদ। ১০ বছর আমরা বিএসআরএমকে ফুটবলের অংশীদার হিসেবে পেয়েছি। বাফুফেতে কখনো এত দীর্ঘ মেয়াদে কোনো অংশীদার ছিল না। বিএসআরএম স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা ও শক্তিশালীকরণ নীতিতে বিশ্বাসী। বাফুফের সঙ্গে তাদের এই বৈশিষ্ট্য দারুণভাবে মিলে গেছে।’
ফুটবলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরে খুশি বিএসআরএমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমের আলীহোসাইন। তিনি জানিয়েছেন নিজেদের লক্ষ্যের কথা। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘বিএসআরএম এক নম্বর ব্র্যান্ড, ফুটবল বিশ্বের এক নম্বর খেলা। বাংলাদেশের মেয়েরা ভালো করছে, সম্প্রতি ছেলেরাও উন্নতি করছে। আমরা বাংলাদেশকে বিশ্বকাপে দেখতে চাই। আমাদের খেলাধুলা অনেকটা ঢাকাকেন্দ্রিক। আমরা চাই সারা দেশে ফুটবল আরও গোছালোভাবে হোক, বিকেন্দ্রীকরণ হোক, সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ুক। তাহলে সারা দেশ থেকে অনেক ফুটবলার উঠে আসবে।’
বিএসআরএমের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির অর্থ পরিচালক জোহাইর তাহের, পরিচালক আব্দুল কাদির জোহাইর এবং বিটপী অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সারাহ আলী।
চুক্তির আর্থিক অঙ্কের বিষয়টি প্রকাশ করেনি কোনো পক্ষই। তবে বাফুফের সহসভাপতি ফাহাদ করিম জানান, এ চুক্তির আওতায় বাফুফের কোচদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, টেকনিক্যাল কার্যক্রম, এলিট একাডেমিসহ দেশের ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে বিএসআরএম।