এবার সোনার দাম ভরিতে বাড়ছে ৫ হাজার টাকা

এবার সোনার দাম ভরিতে বাড়ছে ৫ হাজার টাকা
দুই দিনের ব্যবধানে সোনার দাম আবারও বাড়ছে। এবার সোনার দাম একলাফে ভরিপ্রতি সর্বোচ্চ ৫ হাজার ২৪৮ টাকা বাড়ছে। এতে ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ২ লাখ ১৩ হাজার টাকা ছাড়িয়ে যাবে।
সোনার মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি আজ বৃহস্পতিবার রাতে জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি। সর্বশেষ গতকাল বুধবার সোনার দাম ভরিপ্রতি ৪ হাজার ১৮৮ টাকা বাড়িয়েছিল জুয়েলার্স সমিতি। তার মানে দুই দিনে সোনার ভরি ৯ হাজার টাকার বেশি বাড়ছে। কাল শুক্রবার থেকে সোনার নতুন দর সারা দেশে কার্যকর হবে।
বৈশ্বিক সোনার বাজার গত দুই মাসের বেশি সময় ধরে বেশ অস্থির। মাঝে একটু কমার লক্ষণ দেখা গেলেও আবার দাম বাড়ছে। আজ একপর্যায়ে প্রতি আউন্স সোনার দাম ৪ হাজার ২৩৮ ডলারে উঠেছিল। পরে আবার কমে ৪ হাজার ১৯০ ডলারে নেমেছিল। সোনার এই উত্থান–পতনের কারণে দেশেও দাম বাড়ছে।
দেশে সোনার নতুন দর অনুযায়ী, কাল শুক্রবার থেকে ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম হবে ২ লাখ ১৩ হাজার ৭১৯ টাকা। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেটের সোনা ২ লাখ ৪ হাজার ৩ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৭৪ হাজার ৮৫৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম দাঁড়াবে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৫২০ টাকা।
আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ২ লাখ ৮ হাজার ৪৭১ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৯৮ হাজার ৯৯৯ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৭০ হাজার ৫৬৩ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৪১ হাজার ৮৫৮ টাকায় বিক্রি হয়েছে। তার মানে কাল থেকে ২২ ক্যারেটে ৫ হাজার ২৪৮ টাকা, ২১ ক্যারেট ৫ হাজার ৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ৪ হাজার ২৯২ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ৩ হাজার ৬৬২ টাকা বাড়বে।