আগামীকাল বন্ধ থাকবে দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান

আগামীকাল বন্ধ থাকবে দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান
দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগামীকাল ৩০ সেপ্টেম্বর দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
জুয়েলার্স সমিতি বলেছে, শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবারও অষ্টমী পূজার দিন, অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ফলে আগামী সব জুয়েলারি দোকানে কোনো কেনাবেচা বন্ধ থাকবে।
সর্বশেষ গত শনিবার দেশের বাজারে সোনার দাম নির্ধারণ করে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি। তাতে ভালো মানের, অর্থাৎ হলমার্ক করা ২২ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে প্রতি ভরি ১ লাখ ৯২ হাজার ৯৬৯ টাকা বা প্রায় ১ লাখ ৯৩ হাজার টাকা। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৮৪ হাজার ১৯৮ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৫৭ হাজার ৮৮৪ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৩১ হাজার ৪৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
এদিকে বিশ্ববাজারে সোনার দাম এখন বেশ খানিকটা চড়া। বেশ কিছুদিন ধরে সোনার দামে ওঠানামা করছে। এর রেশ পড়েছে দেশের বাজারেও। দেশের বাজারে ২৩ সেপ্টেম্বর সোনার দাম বেড়ে ১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৫৯ টাকায় উঠেছিল। এটিই ছিল এখন পর্যন্ত সোনার সর্বোচ্চ দাম। এরপর অবশ্য দাম সামান্য কমেছে।