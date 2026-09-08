প্রকল্পে বিন্না ঘাস রোপণে কারিগরি কমিটি গঠন, প্রধান রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর
সড়ক, মহাসড়ক, নদী, খাল, হাওর-বাঁওড় ও বাঁধের পাড় সুরক্ষায় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিন্না ঘাস রোপণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে ৩৪ সদস্যের কারিগরি কমিটি গঠন করেছে সরকার। প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে থাকবেন।
পরিকল্পনা বিভাগ এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। প্রজ্ঞাপন অনুসারে, কমিটিকে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সড়ক, মহাসড়ক, রাস্তার দুই পাশ, নদী, খাল, হাওর-বাঁওড় ও বাঁধের পাড় সুরক্ষায় বিন্না ঘাস রোপণের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতি কিলোমিটারে বিন্না ঘাস রোপণে বাস্তবভিত্তিক কত খরচ হবে, তা–ও যাচাই করবে কমিটি।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, রাস্তা ও বাঁধের দুই পাশে কতটুকু জায়গা ফাঁকা রেখে এবং কত জায়গাজুড়ে বিন্না ঘাস লাগানো যাবে, সে বিষয়ে কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে। পার্বত্য তিন জেলায় রাস্তার দুই পাশে, লেকের পাড়ে এবং পাহাড়ের পাদদেশে বিন্না ঘাস রোপণের সম্ভাব্যতাও খতিয়ে দেখবে কমিটি।
কমিটিতে পানিসম্পদ, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক, সেতু, স্থানীয় সরকার, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীরা সদস্য হিসেবে রয়েছেন।
এ ছাড়া পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের সদস্য, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিব, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, প্রধান বন সংরক্ষক, পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম কমিটির সদস্য।
পরিকল্পনা বিভাগের সচিব কমিটির সদস্যসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সভা করবে। প্রজ্ঞাপন জারির সঙ্গে সঙ্গে এটি কার্যকর হয়েছে।