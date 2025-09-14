বাণিজ্য

বাজারে এল স্টেপ ফুটওয়্যারের ১০ নকশার জুতা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাজারে এসেছে স্টেপ ফুটওয়্যারের নতুন ১০ মডেলের জুতা। এই উপলক্ষে গতকাল শনিবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে অভিনেতা ও মডেল তৌসিফ মাহবুব এবং তানজিন তিশা আনুষ্ঠানিকভাবে স্টেপ ফুটওয়্যার-এর পণ্যদূত হিসেবেও চুক্তিবদ্ধ হোনছবি: স্টেপ ফুটওয়্যারের সৌজন্যে

স্টেপ ফুটওয়্যার সম্প্রতি নতুন ১০ নকশার জুতা বাজার ছেড়েছে। এ জন্য গতকাল শনিবার রাজধানীর ঢাকার রিজেন্সি হোটেলে এক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সেখানে নতুন এসব জুতার বাজারজাতের পাশাপাশি অভিনেতা ও মডেল তৌসিফ মাহবুব এবং তানজিন তিশাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্টেপ ফুটওয়্যারের পণ্যদূত হিসেবে চুক্তিবদ্ধ করা হয়। কোম্পানিটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

কোম্পানিটি জানিয়েছে, স্টেপ ফুটওয়্যারের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামীম কবির। কোম্পানির এই উদ্যোগ ব্র্যান্ডটিকে এ প্রজন্মের সঙ্গে আরও দৃঢ় এবং ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করবে বলে কোম্পানির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

স্টেপ ফুটওয়্যারের পণ্যদূত হিসেবে চুক্তি স্বাক্ষর শেষে তৌসিফ মাহবুব বলেন, ‘দেশের অন্যতম জনপ্রিয় এ ব্র্যান্ড সব সময় ট্রেন্ডি, স্টাইলিশ ও উচ্চ মানের আরামদায়ক পণ্য ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। স্টেপ ফুটওয়্যার পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত ও গর্বিত। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের এই যৌথ প্রচেষ্টা নতুন স্টাইল ও উদ্ভাবনের দ্বার উন্মোচন করবে এবং ভোক্তাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে করে তুলবে আরও অনন্য ও স্মরণীয়।’

এ সময় অভিনেত্রী তানজিন তিশা বলেন, ‘দেশের অন্যতম জনপ্রিয় এই ব্র্যান্ড ফ্যাশন, আরাম ও মানকে একসঙ্গে ধারণ করে ইতিমধ্যেই ভোক্তাদের আস্থা অর্জন করেছে। আমি বিশ্বাস করি, আগামী দিনগুলোতে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্টেপ ফুটওয়্যারের প্রতিটি পণ্য ভোক্তাদের জন্য নতুন অনুপ্রেরণা ও অনন্য স্টাইল অভিজ্ঞতা এনে দেবে।’

স্টেপ ফুটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামীম কবির বলেন, ‘স্টেপ ফুটওয়্যার শুধু একটি ব্র্যান্ড নয়, এটি ফ্যাশন, আরাম ও গুণগত মানের প্রতীক। আমাদের লক্ষ্য প্রত্যেক ভোক্তার জন্য এমন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করা, যা তাঁদের জীবনধারাকে আরও স্টাইলিশ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলবে। আমরা আশা করি, আমাদের নতুন পণ্যসম্ভার ও উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা দেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। আমরা সব সময় আমাদের গ্রাহকদের জন্য নতুনত্ব, গুণগত মান এবং আধুনিক ফ্যাশন ট্রেন্ড নিয়ে আসার চেষ্টা করি।’

দেশের জনপ্রিয় মডেল ও শিল্পীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত মনোমুগ্ধকর ফ্যাশন শো ও ক্যাটওয়াকের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়। ফ্যাশন শোতে স্টেপ ফুটওয়্যারের বৈচিত্র্যময় ও স্টাইলিশ পণ্যসম্ভার তুলে ধরা হয়। এর আগে দিনের শুরুতে একই স্থানে সারা দেশের স্টেপ পরিবারের ফ্র্যাঞ্চাইজিদের নিয়ে এক ব্যবসায়িক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আগামী বছরের বিক্রয় ও বিপণন পরিকল্পনা, ব্যবসা পরিচালনা ও উন্নয়ন কৌশল, গ্রাহক সন্তুষ্টিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

